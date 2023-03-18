Sel şebekeyi vurdu

Sel sonrası Şanlıurfa’da su şebekelerinden çamurlu su akmaya başladı. Sel sularının kanallara karışması sonucu 2 milyondan fazla nüfusa sahip kentin suları kesildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Atatürk Barajı havzamız bizim içme suyu ve kullanma suyu havzamız. Şu an oranın değerleri çamurdan, balçıktan dolayı sıkıntı olmaya başladı. Su değerleri sağlık açısından sıkıntılı. İlgili birimler gerekli çalışmaları yürütüyor” dedi. İçme suyu bulamayan vatandaşlara tankerlerle su verilmeye başlandı. Afet bölgesinde temiz su başta olmak üzere hijyen kitleri, temizlik malzemeleri ve paketli gıdaya ihtiyaç var.

Çamur temizliği

Sel baskını yaşanan Şanlıurfa’da su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor. Taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmalarına askerlerle korucular da destek veriyor. Afette iş yerleri ağır hasar gören esnaf çamur temizliği yaparken, Mehmetçik de esnafa yardım ediyor. Kentte su basan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde de su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

İHH’dan 5 litrelik su çağrısı

Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, daha çok Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran selden şebekelerin çok fazla etkilendiğini kaydetti. Bölgede temiz su sıkıntısı yaşandığını anlatan Özer, “Dün itibarıyla Şanlıurfa’da 4 TIR temiz su temini sağlandı” dedi. Şanlıurfa’da ilk defa böyle bir felakete şahit olduğunu belirten İHH Şanlıurfa İl Başkanı Behçet Atila da “Biz İHH olarak su dağıtımına yöneldik. Mahallelerde mobil ekiplerimizle su dağıtımı yapıyoruz. Su ihtiyacı had safhada. Özellikle 5 litrelik hazır sulara ihtiyacımız var. Bağışçılarımızdan bölgeye acil olarak su desteğinde bulunmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Anında zam

Kentte yaşanan su sıkıntısı nedeniyle su fiyatlarının arttığı belirtildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su fiyatlarında fahiş oranda artış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı: “Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız.”



















