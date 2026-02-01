Selçuk Bayraktar: Biz Çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in, Selahaddin’in Eyyübi'nin ve Eyüp Sultan’ın torunlarıyız

Yeni Şafak
14:371/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Selçuk Bayraktar, verdiği röportajda millet anlayışının etnik değil tarih, inanç ve medeniyet ortaklığına dayandığını vurguladı
Selçuk Bayraktar, verdiği röportajda millet anlayışının etnik değil tarih, inanç ve medeniyet ortaklığına dayandığını vurguladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, verdiği röportajda kimlik tartışmalarına net bir çerçeve çizdi. Kendini “Türk Müslüman Selçuk Bayraktar, bu ülkenin evladı” sözleriyle tanımlayan Bayraktar, millet anlayışının etnik değil tarih, inanç ve medeniyet ortaklığına dayandığını vurguladı. “Biz Selahaddin Eyyubi’nin de Fatih Sultan Mehmet’in de Eyüp Sultan’ın da torunuyuz” diyen Bayraktar, çocukluğundan eğitim hayatına uzanan hikayesini, kökleriyle bağını ve bu topraklara aidiyetini anlattı.

Selçuk Bayraktar, PD’ye verdiği röportajda kendini “Türk Müslüman Selçuk Bayraktar. Bu ülkenin evladı” olarak tanımladığını söyledi. Bayraktar bu sözlerini ise şu şekilde açıkladı: “Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de Eyüp Sultan’ın da…”

Patronlar Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla’ya konuşan Bayraktar çocukluğu, havacılığa tutkusu ve hayata bakışıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Bayraktar ailesinin 80’lerde Sarıyer’de aldığı yalı (Ortadaki açık sarı)

'10 yaşına kadar kaptan gibiydim'

Bayraktar çocukluğunun Sarıyer’in Garipçe köyünde geçtiğini anlattı. Balıkçı bir dedenin torunu olan Bayraktar’ın ilk balık tutma macerası 6 yaşındayken başlıyor. Öğrenme serüveni ise teknenin motoruna bakım yapmak, tamir, sintine temizlemek ve aileyi tekneyle gezdirmekle başlamış. “10 yaşındayken kaptan gibiydim” diyor.

Garipçe son istirahatgah yeri

“Çok mütedeyyin” olarak nitelendirdiği Garipçe ile kopmayan bir bağı var. Aile mezarları ve rahmetli babası Özdemir Bayraktar’ın kabri orada. Garipçe’yi kendisinin de “son istirahatgah yeri” olarak anıyor.

Kendisini derslere çalıştıran annesi sayesinde Robert Kolej’e giriyor. Ancak daha okula başlamadan babası Özdemir Bayraktar, Robert Kolej’in misyoner köklerini hatırlatıp, “Burası Batı’nın Amerika’nın devşirme mektebi gibi bir yer” diyerek dikkatli olmasını istiyor.

'Hala laz uşağıyım'

Bayraktar gülerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Robert Kolej’de de MIT’de de (Massachusetts Institute of Technology) okudum, Ama hala laz uşağı olarak duruyorum. Allah’tan anacığım Kastamonulu ya her ikisi de Trabzonlu olsaydı.”

‘Bu ülkenin evladı’

Selçuk Bayraktar, kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusuna ise şu cevabı verdi: Türk Müslüman Selçuk Bayraktar diye tanımlarım. Bu ülkenin evladı. Biz etnik olarak bir millet değiliz. Selahaddin Eyyubi’nin de torunuyuz, Fatih Sultan Mehmet’in de, Eyüp Sultan’ın da…”





