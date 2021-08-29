Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı da yapabiliriz

Selçuk Bayraktar, Baykar Akıncı TİHA'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimat töreninin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"3 ülkenin arasına girmiş olduk"

AKINCI'nın yıllardır üzerinde çalıştıklarını bir hava aracı olduğunu dile getiren Bayraktar, "Türkiye'nin stratejik en büyük insansız hava aracı. Dünyada sadece birkaç ülke var bu sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen. 3 ülkenin arasına girmiş olduk. Bizim ekibimiz çok genç 13 farklı mühendislik dalında 1500 kişilik bir ekibimiz var. Yaş ortalaması 30 diyebilirim. Türk mühendisliğinin bir anlamda imkan verildiğinde gayret ve azimle çalıştığında neler yapabileceğinin göstergesi." diye konuştu.

Bayraktar, dünyada bütün yeni işleri gençlerin yaptığına dikkati çekerek, AKINCI'nın da bu eserlerden biri olduğunu vurguladı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmek

"Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz"

Buradan edindikleri tecrübeyle insansız savaş uçağına da çalıştıklarını anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"AKINCI 4 yıl sürdü. Bunun yanında insansız savaş uçağı projesi yaklaşık 10 yıllık hayalimiz. AKINCI'yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz. Bir yandan da AKINCI'nın seri imalatı da devam ediyor. Bugün itibarıyla 9. hava aracını ürettik ama bunların hepsi seri üretim hava aracı değil. Bir kısmı prototip araçlar. Hızla devam ediyor seri üretim. Bayraktar TB2, 10 ülkeden fazla ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye hariç 4 ülkede uçuyor. Biz zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. AKINCI tabii ki çok daha stratejik platform olduğundan biz ilk tasarlamaya başladığımızda ve projenin ilerleyen safhalarında çok daha fazla ilgi gördü. Öncelikle kendi üretimimizi tamamlayıp, uçağı kalifiye edip, seri üretime hazır hale getirerek o talepleri değerlendireceğimizi söylemiştik. AKINCI'ya da ciddi bir talep var. Tahminim çok daha fazlası olacaktır. Daha üst sınıfta ve çok az bulunan bir hava aracı."

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OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önünüzdeki genç arkadaş Selçuk gecelere kadar fabrikada çalışıyordu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.



Savunma sanayii projelerinde çalışan vatandaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Unutmayın, sizin geçirdiğiniz her uykusuz gece, milletimizin huzurla geçirdiği gece demektir. Önünüzdeki genç arkadaş Selçuk, gece 12-1'e kadar fabrikada çalışıyordu. 'Durmak yok yola devam' diyordu. Abi-kardeş, ailecek fabrikada bu çalışmalarını sürdürdüler. Sonunda bu eserlere, hamdolsun, kavuştuk. Rabbim sizlere güç kuvvet versin, hep muvaffak etsin.' dedi. BiP'te paylaş

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Bayraktar, 9 AKINCI'nın 3-4 tanesinin prototip olduğunu belirterek, 5. seri üretimin hattan indiğini söyledi.

Ayda 1-2 hava aracı üretebildiklerini aktaran Bayraktar, hattın da hızlanabileceği bilgisini verdi.

Bayraktar, bu gibi ürünlerde geliştirme faaliyetinin daha fazla zaman aldığını dile getirerek, "Bayraktar TB2'de de böyleydi. Yüzlerce hava aracı üretmek bir tarafa o hava araçlarını geliştirecek tüm tasarımlarını yapmak ve bütün mühendislik alanlarındaki tasarımlarını bitirip kalifiye etmek çok daha büyük emek gerektiriyor. AKINCI'da da üretimi hızlandırmak nispeten daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.

İnsansız savaş uçağı

Bayraktar, insansız savaş uçağı hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"İnsansız savaş uçağımız... AKINCI'da 100'den fazla bilgisayar var ve bunları biz tasarladık. Aslında bu uçan bir robot. Bir taraftan baktığımızda kocaman gövdesi var ama bizim için kompleks bilgisayarlardan oluşan dijital bir robot. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri bir anlamda başka bir vücuda aktarıyoruz insansız savaş uçağı yaparken. Dolayısıyla bizim için bir adaptasyon meselesi sadece. Yazılımları belli oranda değişecek ve insansız savaş uçağını uçuracak."

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FOTOĞRAF 7 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, TİHA'yı selamladı. TSK'nın gücüne güç katacak olan AKINCI TİHA, özellikleriyle dikkat çekiyor. İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak. Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü. AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı. Bayraktar AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu. Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Bayraktar AKINCI TİHA ile hava bombardımanı da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılacak. Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi'yle yer sistemlerine bağımlı olmaksızın otomatik iniş kalkış yapabilen Bayraktar AKINCI TİHA, Çift Yedekli SATCOM ile haberleşme menzili bulunmaksızın uydu vasıtasıyla komuta edilebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gökyüzüyle buluşan Akıncı TİHA'yı selamladı Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören sonrası ilk uçuşunu yaparak, TSK envanterine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHA'yı selamladı. BiP'te paylaş

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Bayraktar TB3'ün, TB2'den daha büyük olacağını da aktaran Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabileceğini anlattı.

Bayraktar, TB3'te ön tasarım aşamasının biraz daha ilerisinde olduklarını ifade ederek, sürecin devam ettiğini söyledi.

TB3'ün ilk uçuşunu 2022'de yapmak istediklerini bildiren Bayraktar, "Aslında gövdesini tasarlıyoruz. Uçuş bilgisayarları TB2'den aktarılacak. Yazılım adapte edilecek. AKINCI'dan da bazı sistemler aktarılacak. Nispeten bizim için gövdeyi geliştirip kalifiye etmek olacak. Önemli hususlardan biri de TB2'de kullanılan motor çok basit. TEI, çok güzel bir motor yaptı. Dizel. O motor TB3'ün performansı açısından önem arz ediyor. Yüksek performanslı bir motor. Havacılıkta rafta hazır motorlar yok." diye konuştu.

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Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın daha stratejik görevlerde kullanılacağını dile getirerek, "Çok daha geniş bir yelpazede mühimmat ailesini taşıyabiliyor. Havadan yere, seyir füzesi, havadan havaya dahil bütün mühimmatları taşıyabiliyor. Görev kapasitesi çok yüksek. Diğer savaş uçaklarıyla insansız olması sebebiyle insanlı uçaklarla yapılamayan görevleri de yapabiliyorsunuz." dedi