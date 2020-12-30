Selçuklu'da sporda pek güzel şeyler oluyor

Selçuklu Belediyesi, Konya'nın yanı sıra Türk sporunun da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Gençlerin spora olan ilgilisini arttıracak, yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak olan "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi" düzenlenen programı ile kamuoyuna tanıtıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezin Konya'nın ilk, Türkiye’nin ise sayılı spor tesislerinden biri olacağını ve olimpiyatlara sporcu yetiştireceğini söyledi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ay, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Basın Kuruluşu temsilcileri ve Selçuklu Belediyespor Sporcuları katıldı.

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Selçuklu Belediyesi, Konya'nın yanı sıra Türk sporunun da gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

"Selçuklu'da spora 250 Milyon TL yatırım yapıldı"

Selçuklu ve Konya'ya değer katacak yeni dönem projelerinden ilkini kamuoyuna sunmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Selçuklu’nun marka değerini yükselten en önemli işlerden biri spora ve sporcuya verdiğimiz değer. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bugün geldiğimiz noktada Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 20 branşta 15 bin 488 lisanslı sporcusu ile Türkiye’nin en önemli Amatör Spor Kulüplerinden biri haline gelmiştir. Son iki yılda ilçemize kazandırdığımız yeni spor tesisleri ve açık suni çim sahalar ile birlikte toplamda 11 adet spor tesisi, 12 adet kapalı spor salonu, 39 adet okullara yapılan suni çim saha ve 83 adet mahalle ölçeğinde suni çim saha şehrimize kazandırılmıştır. Spor Kulübümüzün kurulduğu günden bu yana yapmış olduğumuz yatırımların toplam bedeli 250 Milyon Türk Lirasıdır.

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Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla tanışmasına öncülük eden spor okullarımızdır. Yaz ve kış dönemi olmak üzere iki ayrı dönemde faaliyetlerine devam eden Spor okullarımızda bugün 15 branşta eğitimler gerçekleştiriliyor. Sağlanan tüm imkanlarla Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar 126 bin 774 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.Ayrıca Selçuklumuzu uluslararası müsabakalarda temsil eden 172 milli sporcumuz var. Buradan Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonlarında uluslararası pek çok başarı elde eden ve ülkemize pek çok madalya kazandıran tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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Gençlerin spora olan ilgilisini arttıracak, yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak olan

"Amacımız spora olan ilgiyi arttırarak, yeteneklerimizi keşfetmek"

Selçuklu'da her zaman iddialı olmak ve başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarmak vizyonu ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Bu vizyonla yeni başarılar için sporda da yılmadan, yorulmadan durmak yok yola devam diyoruz ve yeni hedefimizi açıklıyoruz. Genç nüfusumuza güveniyoruz, yeteneklerimiz ve kabiliyetlerimizin olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken yeteneklerimizi keşfetmek, bunun için azmimiz de var gücümüz de.Olimpiyat hedefi ile çıktığımız bu yolda önceliklerimiz spora ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin ve çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek. 2018 yılında pilot uygulama olarak 1000 sporcumuz ile başlattığımız Ölçme Değerlendirme programı bize gösterdi ki çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetlerini doğru tespit edip doğru bir yönlendirme yapmalıyız ve özel ilgi gerektiren sporcularımızı belirlemeliyiz.Dolayısıyla Ölçme Değerlendirme programımızı kalıcı hale getirerek çocuklarımızı hem sportif yönden hem fiziki yönden ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirmek ve yetiştirmek istiyoruz. İşte tüm bu nedenlerle ve ortaya koyduğumuz Olimpiyat Hedefi doğrultusunda, “Selçuklu’da Sporda da Pek Güzel Şeyler oluyor” diyor ve tüm başarıların devamını sağlayacak, sporcularımızı olimpiyatlara hazırlayacak, ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak ve tüm sportif çalışmalarımızı taçlandıracak, Konya’da ilk, Türkiye’de en kapsamlı spor tesislerinden biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni şehrimize kazandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezin Konya'nın ilk, Türkiye’nin ise sayılı spor tesislerinden biri olacağını ve olimpiyatlara sporcu yetiştireceğini söyledi.

"Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz binlerce gencimize spor eğitimi sağlayacak"

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile ilgili bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı," Sancak Mahallemize yapılacak merkezimiz 22.858 m² bina alanı ve 15.630 m² açık saha alanı ile toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Havuzlarda aynı anda yaklaşık 150 öğrenci eğitim alabilecek. Diğer salonlarda antrenman süresine bağlı olarak her birinde en az 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu salonlarda olacaktır. Atletizmde aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivileterini yapabilecek. Tüm bu spor faaliyetleri sabah ve akşam olmak üzere iki seans olarak düşünülürse Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’mizde bir günde en az 1200-1500 sporcu eğitim alabilecek.Merkezimiz, bu kadar çok branşı bir arada barındıran ülkemizdeki nadir tesislerden birisi olmakla birlikte, sporcu yetiştirmeyi amaçlayan en kapsamlı tesis olacak. Sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çeken Merkezimiz, Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Merkezimizde enerji kullanımını en aza indirecek gün ışığından en üst

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seviyede yararlanmayı sağlayacak bir tasarım uygulandı. Kendi enerjisinin%90’ını çatısında kurulu olan GES ile güneşten temin eden böylece yıllık 350.000 kw/saat enerji tasarrufu sağlayan bir tesis olacak. Merkezimizde geceleri ışık kirliliği yaratmayan aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu için LED armatür kullanımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Merkezde yerli ve yerel malzemelerin kullanımının ön planda tutulacağına işaret eden Başkan Pekyatırmacı, "Sera gazı emisyonlarının %80 daha düşük olacağı çevreye saygılı ve duyarlı bir tesis ısı adası etkisinin önüne geçerek şehir ekolojisini koruyan bir tasarım,doğalgaz bacası atık ısı enerjisini tekrar ısıtma sisteminde kullanan çevreci yaklaşım,kurulan gri su sistemiyle lavabo ve duşlarda kullanılan günlük 85 yıllık 31.025 ton suyu arıtarak tuvalet rezervuarlarında ve çevre-peyzaj-saha sulamasında kullanarak sağlanan su tasarrufu,ısıtma ve soğutmada, mekanik havalandırma sistemleri seçiminde insan sağlığına uygun en iyi teknolojiye sahip verimli cihaz ve ekipmanların kullanıldığı,tüm bina dış kabuğunda yüksek tasarruf sağlayan ısı yalıtımı ve yalıtımlı pencereler kullanımı,kansorejen yapı kimyasallarının kullanılmadığı bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.

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Başkan Pekyatırmacı'nın konuşmasının ardından Mimar Orhan Uludağ tarafından proje ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Aynı zamanda eski bir milli sporcu olan Uludağ böyle bir merkezi Konya’ya kazandırdığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya da teşekkür etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı; “Bu Tesisler şampiyonlukların anahtarıdır”

Konya’ya sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi kazandırdığı için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Bu tesisler Türk Sporuna gelecekteki şampiyonları getirmenin anahtarıdır. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bugün Konya’ya dünyanın en iyi veledromunu kazandırıyoruz. İnşallah birlikte bu kazandırdığımız tesislerimizle Türk Sporunun gideceği başarılı yolları hep birlikte şahit olacağımızı düşünüyorum. Selçuklu Belediye Başkanımıza bu tesisi kazandırdığı için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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Programın sonunda Milli Sporcularımızdan Tekvando branşında Durdane Altunel Diken'e, Güreş branşında İşitme Engelli Sporcu Batuhan Şimşek'e , iki yıl üst üste Avrupa'da en iyi kaleci seçilen Selçuklu Belediyespor Hokey Takımı kalecisi Abdullah Ensar Turna'ya ve geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Selçuklu Belediyespor Hokey Takımına ödülleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından verildi.