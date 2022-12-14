Selin izleri siliniyor: İş yerleri devlet ile vatandaş iş birliğiyle temizleniyor

Antalya’da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor. Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.

245 ARAÇ KURTARILIYOR

AFAD’ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için çalışmalara başlandı. Öte yandan görevli personel ev, işyeri ve tarım alanları zarar gören vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaraların sarılması için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yardımda bulunuyor. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri, AFAD öncülüğünde Kumluca Kaymakamlığında kurulan koordinasyon merkezinde çalışmaları planlıyor. Mobil aş evleri ise vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sel mağdurlarını ziyaret etti.

EKİPLER EL ELE VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmalar için Finike, Kumluca, Elmalı Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi. Böcek, yaklaşık 15 bin dekara yakın narenciye bahçesi ve seranın su altında kaldığını, esnafın zarar gördüğünü belirterek, “İkisi büyük toplam 10 köprümüz gitti. İtfaiye aracımız yaşlı bir vatandaşımızı kurtarmak için çıktığı yolda suda kaldı. İkinci aracımızı hala bulamadık. Can kaybımız yok. Finike’de 5 mahallemizde aynı zamanda alt yapıyla ilgili sıkıntılarımız oldu. 2 bin 200 metre uzunluğunda kanalizasyonumuz hasar gördü. El birliğiyle yaralarını saracağız.” dedi.

VERGİYE ERTELEME

Sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin vergilerini ödeme süreleri 1 ay ertelendi.

Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden dükkanı zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, “Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb’im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah.” diye konuştu. Erdoğan, Türkmenistan’dan döndükten sonra bölgede incelemelerde bulunacağını ifade etti. Ceylan da “Allah razı olsun sizden başkanım, benim ömrüm de sizin olsun oğlum. Sizin gibi bir devlet görmedik” ifadesini kullandı.

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Kumluca’daki seraların yüzde 20’si zarar gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesini vuran sel baskını Türkiye’nin örtü altı tarımının yapıldığı bölgede 600 milyon liranın üzerinde bir maddi hasara yol açtı. Sera Üreticileri ve Yatırımcıları Birliği (Sera-Bir) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, Kumluca bölgesinde 60 bin dönüme yakın örtü altı tarımı yapıldığını ve sel felaketinden sonra alanın 5’te 1’inin zarar gördüğünü belirtti. Kumluca merkezdeki Kum Mahallesi, Akmaz mevki, Kavaklı Mahallesi, Salur Köyü başta olmak üzere domates seralarını su bastığını ifade eden Yanmaz, “12 bin 500 dönümlük alan sel dolayısıyla zarar gördü. Toplamda 60 bin dönümlük bir alanda örtü altı tarımı yapılıyor. Yani 5’te 1’lik kısım zarar gördü. Bu kısımlar bireysel kullanılan kooperatif alanları.” dedi. Yanmaz, hesaplandığında 600-650 milyon liralık bir maddi zarar olduğunu söyledi.

Eğitime ara

Antalya’nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.