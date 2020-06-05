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Gündem Semerciye 22,5 yıl isteniyor MİT TIRlarını çeviren kişiler içindeydi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Semerci’ye 22,5 yıl isteniyor: MİT TIR'larını çeviren kişiler içindeydi

FETÖ’nün mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen firari Ali Semerci hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından Semerci hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İddianamede, FETÖ/PDY’nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, örgütten olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili bağlantılar gibi ayrıntılara yer verildi. Ali Semerci’nin, terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, uzman çavuşlardan generallere kadar mahrem yapılanmanın “en üst düzey sorumlusu” olarak “Hacı Murat” kod adıyla yönetici konumda faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, sanığın FETÖ tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı, kamuoyunda “patates hat” olarak bilinen 3 “operasyonel hat” kullandığı belirtildi.

Ali Semerci

MİT TIR’LARINI DURDURANLARDAN

  • İddianamede, terör örgütünün mahrem imamlarınca MİT’e ait TIR’ların durdurulması ve aranması için “karar kurulu” oluşturulduğu, Semerci’nin de bu toplantılara “karar kurulu üyesi” sıfatıyla katıldığı ve eylemin birincil sorumluları arasında yer aldığı belirtildi. Semerci’nin, darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz ile irtibatının bulunduğu da iddianamede yer aldı. İddianamede, Semerci’nin 2014’ten itibaren örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı, 19 Haziran 2016’da yurt dışına kaçtığı ve bir daha Türkiye’ye dönüş yapmadığı bilgisine de yer verildi.

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