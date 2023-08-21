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Sendika başkanı işçileri azarladı

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de çalışan DİSK’e bağlı BTO-Sen üyeleri, maaşları asgari ücret altında kaldığı gerekçesiyle bir haftadır Saraçhane’de eylem yapıyor. BTO-Sen Genel Başkanı Mehmet Çak ise bu sırada Yeni Şafak’a konuşan işçileri azarlayıp sadece kendisinin konuşabileceğini söyledi. Çak, muhabirimize de ekonomik kriz yaşandığını İBB’nin kabahati olmadığını iddia etti.

Saliha Engin
04:00 . 21/08/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Mehmet Çak.

Mehmet Çak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş’de çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTO-Sen) üyeleri, maaşlarının asgari ücret seviyesinin altında olduğu gerekçesiyle bir haftadır Saraçhane Parkı’nda eylem yapıyor. Çalışanlar, 2 buçuk yıl önce sözleşmeli olarak işe alındıklarını ve 6 ay sonra sözleşmelerinin bitmesinin ardından süresiz sözleşme kategorisine alındıkları için maaşlarının düzeltilmediğini iddia ediyor.

SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

Bir haftadır Saraçhane Parkı önünde olduğunu söyleyen bir işçi, “Biz üç yıldır hemen hemen her sene eylem yapıyoruz. Çünkü Ağaç A.Ş işçileri olarak maaşımız her sene asgari ücretin altında kalıyor. Herhangi bir sosyal hakkımız yok. Herhangi bir güvencemiz yok. Bir sözleşmemiz de yok. Yani taşerondan daha beter şartlardayız şu anda. Bu nedenle arkadaşlarla kendi aramızda toplanıp birleşerek üçüncü kez eylem kararı aldık. Biz herhangi birisini kötülemek için değil, sadece haklarımızı alabilmek için buradayız. İnsanca yaşamak için buradayız. Hükümetle veya yerel yönetimle bir sıkıntımız yok. Bizim tamamen döktüğümüz emeğin karşılığını alabilmek istiyoruz.” diye konuştu.

SADECE BEN DEMEÇ VERİRİM!

İşçilerin haklarını arayıp kendilerini ifade ettiği sırada işçilerin yanına gelen Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Çak işçilerin basına röportaj vermemeleri konusunda eylemcilere uyarıda bulundu. Çak, işçilerin haklarını savunmak için sadece kendisinin demeç vereceğini ağızlarından çıkan yanlış bir kelimenin işçileri işlerinden edebileceğini savundu. Yeni Şafak’a konuşan Çak ise ekonomik kriz olduğunu ifade ederek mevcut iktidarı suçladı. Çak, İBB’nin bir kabahatinin olmadığını iddia etti.

İBB’ye ait alanlar çöplüğe döndü

İşçilerin eylemde olması nedeniyle İBB’ye ait birçok park ve sosyal tesis çöpler içinde kaldı. Zeytinburnu Balkan Şehirleri Parkı, Bakırköy Aytekin Kotil Parkı, Ataköy Baruthane Millet bahçesi, Yeşilköy Sosyal Tesisleri, Florya Sahil Park’ında çöplerin toplanmadığı görüldü.



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#DİSK
#Mehmet Çak
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