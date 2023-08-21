Sendika başkanı işçileri azarladı

Bir haftadır Saraçhane Parkı önünde olduğunu söyleyen bir işçi, “Biz üç yıldır hemen hemen her sene eylem yapıyoruz. Çünkü Ağaç A.Ş işçileri olarak maaşımız her sene asgari ücretin altında kalıyor. Herhangi bir sosyal hakkımız yok. Herhangi bir güvencemiz yok. Bir sözleşmemiz de yok. Yani taşerondan daha beter şartlardayız şu anda. Bu nedenle arkadaşlarla kendi aramızda toplanıp birleşerek üçüncü kez eylem kararı aldık. Biz herhangi birisini kötülemek için değil, sadece haklarımızı alabilmek için buradayız. İnsanca yaşamak için buradayız. Hükümetle veya yerel yönetimle bir sıkıntımız yok. Bizim tamamen döktüğümüz emeğin karşılığını alabilmek istiyoruz.” diye konuştu.