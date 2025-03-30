Şenler ile Malcolm X’in cesareti lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X’in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutan ve miraslarını yaşatmayı amaçlayan 'Yankılar' sergisini açtı.





ZAMANSIZ BİR REFERANS NOKTASI

Dünyada hoşgörü ortamının giderek zayıfladığına ve nefret atmosferinin teşvik edildiğine dikkat çeken Erdoğan, evrensel barış mesajları ve hoşgörüyle örülü anlatıların çoğalmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Şule Yüksel Şenler’in mücadelesi, ötekileştirmenin, ağır toplumsal maliyetini anlamak açısından zamansız bir referans noktasıdır” diyen Erdoğan, Şenler için “O, İslam coğrafyasında doğmuş, güçlü bir kadın lider ve büyük bir rol modeldir” dedi. Malcolm X'in, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de çok sevilen bir şahsiyet olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “O, bir ırkın onuru için savaşmış ve cesaretin zirvelerinde kanat çırpmış, müstesna bir ruhtur. Dik duruşu, açık sözlülüğü ve fikirleri, inanıyorum ki ilelebet yol gösterici olacaktır.”





YÜKSEK SESLE KARŞI ÇIKARLARDI

Erdoğan, Şenler ve Malcolm X gibi şahsiyetlerin cesaret ve liderliğine bugün de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Filistin, insanlığın önünde, kaybedilmiş bir sınav olarak duruyor. Hem Malcolm X hem Şule Yüksel Şenler, bugün yaşasa, eminim Filistin’de işlenen insanlık suçlarına karşı en yüksek sesle tavır koyanların başında yer alırlardı. Maalesef aksine, dünyanın gözlerimizin önünde cereyan eden katliamlar karşısında, yüzünü pervasızca öte yana çevirdiğini görüyoruz” dedi.





Sıfır Atık’ta Türkiye öncü

2017 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Hareketi, 7 yılda büyük bir dönüşüm sağladı. Bugüne kadar, 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi. 25 milyon kişiye eğitim verildi. 74,5 milyon ton atık geri kazandırıldı. 32,5 milyon ton kâğıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık geri kazanıldı. Geri dönüşümle ekonomiye 265 milyan TL'lik katkı sağlandı. Petrolden 54 6 milyar litre tasarrufla, Türkiye’deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım elde edildi. 150 milyon ton karbondioksit salımı önlenerek, yaklaşık 30 milyon aracın yıllık karbon salımına eş değer kazanım elde edildi.



