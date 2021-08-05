Sera ve arıcılığı vurdu: Muğla'da 6 bin üretici etkilendi

Antalya'da başlayan ve diğer illere yayılan orman yangınları tarım, hayvancılık ve seracılığı da vuruyor. İç pazarın yanı sıra yangınların ihracata da etkisi olacağını söyleyen üreticiler, destek bekliyor. Tatil bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde çıkan 100’ü aşkın orman yangının özellikle seracılık ile arıcılığı vurduğunu ifade eden Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Özkurnaz, çiftçilere yönelik sağlam destekler verilmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Özkurnaz

ÇİFTÇİLERE DESTEK PAKETİ ŞART

Yangının yoğun olduğu Manavgat’ta 45-50 bin dekarlık sera alanı bulunduğunu vurgulayan Özkurnaz, Antalya genelinde ise 100 bin dekar sera bölgesi olduğunu söyledi. 1 dekar seranın maliyetinin 200 bin lira olduğunu aktaran Özkurnaz, şöyle konuştu: “1 adet fide ortalama 5 ila 5,5 lira arasında değişiyor. 1 dekarlık serada ise yaklaşık bin 250 fide kullanılıyor. Bu açıdan bakarsak çiftçinin ve üreticinin zararını daha net boyutlarla görebiliriz. Çiftçilerin çok büyük bir destek paketine ihtiyacı olacak” diye konuştu. Özkurnaz, seracılık sektörünün yüzde 30 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda bir kayıp yaşadığının tahmin ettiklerini aktardı.

BU YIL ÇAM BALI BEKLEMEYİN

Marmaris bölgesinin çam balı ile ünlü olduğunu dile getiren Özkurnaz, bu altyapının büyük bölümünün zarar gördüğünü belirtti. Marmaris’teki bal üreticileri ise bölgedeki kaybın yüzde 100’e yaklaştığını vurgulayarak, önümüzdeki birkaç yılda Marmaris Çam Balı’nın üretiminin mümkün olamayacağını kaydetti. Üreticiler, bal üretimi için çam ağaçlarının belli bir yaşa gelmesi gerektğini söyleyerek, yeni dikilecek fidanlardan da bir müddet verim alınamayacağını söyledi.

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Muğla Arıcılar Birliği’nden edinilen bilgilere göre, Muğla’da 66 bin 305 hektar çam balı üretim sahası bulunuyor. Arı varlığı da 1 milyonu aşıyor. Yangınların devam ettiği bölgede ciddi çam ormanlarının yandığını belirten yetkililer, kaybedilen sahalar için net bilginin henüz verilemeyeceğini vurguladı.

İki bin beş yüz kovan telef oldu.

ÇAM BALI 250 TL'Yİ BULUR

Muğla Köyceğiz’de 20 yıldır arıcılık yapan bir üretici ise bölgede arı varlığının 1 milyonu aştığını, yangın anında 18 bin kovanın çam ormanlarında olduğunun tahmin edildiğini söyleyerek, “Çam ağaçları bitti” sözleriyle yaşanan acıyı dile getirdi. Bu durumun balcılığı etkileyeceğine işaret eden üreticiler, “Bu sene çam balı beklemeyin. Bir kilo balın fiyatı 200-250 liranın altında olmaz” ifadelerini kullandı.

Özen Altıparmak

BAL İHRACATINA SINIRLAMA TALEBİ

Balparmak Yönetim Kurulu Başkan Özen Altıparmak, bölgedeki felaketin herkesi çok üzdüğünü belirtti. Yangının arıcıların kovanları çam ormanlarına konuşlandırdığı 15-20 Ağustos’tan sonra olmamasının önemine vurgu yapan Altıparmak, “Öyle olsaydı tüm kovanlar arılarla beraber yok olacaktı. 2 bin-2 bin 500 kovanı kaybetmiş olabiliriz. Zarar olarak yaklaşık 2 milyon lira değerinde bir arı kovanı telef oldu” diye konuştu. Yangının çam balı sorununu daha da büyüttüğünü aktaran Altıparmak, “Geçen sene ilklim değişikliklerinden dolayı çam balı rekoltesi bir önceki yıla nazaran yüzde 5’i geçemedi, bu nedenle geçen seneden kalan çam balımız yok. Bal ihracatı mümkün mertebe olmamalı” dedi.

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Ziya Şahin

ARICILARIN YANGINLA 30 YILI KAYIP