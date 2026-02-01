Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi

Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik, 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Esenboğa Havalimanı’na iner inmez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Sertçelik, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sertçelik hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.