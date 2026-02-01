Yeni Şafak
Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi

04:001/02/2026, Pazar
Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada, önce gizli tanık daha sonra sanık konumuna geçen ve “M7” kod adıyla bilinen Serdar Sertçelik, Macaristan’dan Türkiye’ye getirildi.

Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Sertçelik, 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da yakalanarak tutuklanmıştı. Esenboğa Havalimanı’na iner inmez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Sertçelik, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sertçelik hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

