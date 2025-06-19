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Seyir halindeki tır kontrolden çıktı: Bir yaralı

Seyir halindeki tır kontrolden çıktı: Bir yaralı

22:5119/06/2025, Perşembe
IHA
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Tır sürücüsünün yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tır sürücüsünün yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır, su kanalına girdi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir tırın su kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.A. (39) idaresindeki 71 ACH 641 plakalı tır, D-300 karayolu 21'inci kilometresi Bölge Trafik Mevkii'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Gürün istikametinden Malatya yönüne ilerleyen araç, yolun sağında bulunan su kanalına girerek yoldan çıktı.

Kazada yaralanan araç sürücü, ambulansla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Trafik Kazası
#Su Kanalı
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