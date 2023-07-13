Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi Hakk’a yürüdü

Menzil cemaati tarafından yapılan açıklamada, “Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, ‘Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz.’ Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.” denildi.