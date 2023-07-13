Menzil cemaatinin manevi lideri ve İslâm âlimi Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi, Hakk’a yürüdü.
Menzil cemaatinin manevi lideri Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi, 74 yaşında Hakk’a yürüdü. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Menzil cemaati tarafından yapılan açıklamada, “Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin” denildi.
DAR-I BEKAYA İRTİHAL ETTİ
Menzil cemaati tarafından yapılan açıklamada, “Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, ‘Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz.’ Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.” denildi.
Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin Menzil köyünde dünyaya geldi. Köyünde babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt’te ve Van’da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara’ya tedavi için gönderilerek iyileşti. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni’den sonra cemaatin manevi önderliğini üstlenen abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol, 22 Ekim 1993 tarihinde Rahmet-i Rahman’a kavuşunca, Abdulbaki Erol Hocaefendi Menzil cemaatinin manevi önderi oldu.
Menzil köyünde defnedilecek
Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi’nin vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik’teki hastaneye akın etti. Adıyaman’a gidemeyecekler için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol’un cenazesinin cuma günü Adıyaman’ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.