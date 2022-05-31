SGK'dan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verildiği belirtilerek, "Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu.
SGK'nın yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarında vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Böylece hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek" denildi.
HAYAT
SGK’dan özel hastaneler için yeni karar: Vatandaşlar sözleşmeli hastanelerdeki tüm branşlardan eşit şekilde hizmet alacak
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2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Koordinasyon Toplantısı 8 ilin SGK Müdürlerinin katılımı ile Niğde’de gerçekleştirildi.
SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, anlaşmalı boşanma adı altında evliliğini bitiren ve boşandığı için SGK'dan maaş almaya hak kazanan bireylerin resmiyette boşandıkları eşleriyle aynı evde yaşamaya devam etmeleri durumunda maaşlarının kesildiğini bildirdi.
Ahmet Yetim'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
\"BİZ BUNA MUVAZAALI BOŞANMA DİYORUZ\"<br><br>\"Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmektedir. Biz buna Muvazaalı boşanma diyoruz.
\"Bildiğiniz gibi 2006 yılında çıkan 5502 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu. O günden bugüne sosyal güvenlik anlamında çok ciddi gelişmeler kat ettik. Merkez birimlerimiz ve taşra birimlerimiz arasında ki koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak adına bu koordinasyon toplantılarını 2006-2008 yılından beri düzenli olarak yapmaktayız.
Bu çerçevede bu toplantıya şuanda Niğde İl Müdürlüğümüz ev sahipliği yapıyor. Toplantımızın amacı gerek mevzuatsal olsun gerek sistemsel işleyiş bakımından olsun taşraların yaşamış oldukları sorunları merkeze iletmektir.
Merkezinde bu sorunlara en hızlı şekilde çözümler üretip, vatandaşa daha kaliteli bir sosyal güvenlik hizmeti verebilmektir. Bu çerçevede bu toplantıları yapıyoruz.
Arkadaşlarımızla yapacağımız toplantıda alacağımız bilgileri, önerileri ve sorunları Ankara'da merkez birimlerinde değerlendirip çözüm olarak taşralara iletmeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bu toplantının verimli geçeceğini umuyorum.
Sosyal güvenlik kurumunun kurulduğu 5502 sayılı kanunun 16 Mayıs tarihli olduğu için mayıs ayının 16'sını içine alan haftayı biz “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutluyoruz. Bu vesileyle hem vatandaşlarımızın hem de kurumumuzun Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum. Bizim genelde karşılaştığımız sorunlar vatandaşlarımızın emeklilik konusunda daha hızlı maaşa bağlama noktasında yaşıyoruz.
Onunda zaten kurumumuzda performans göstergesi olarak yeri var. İl Genel Müdürlüklerimiz gerektiği gibi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bizde bu gibi işlemlerin hızlı olabilmesi için merkez olarak İl Genel Müdürlüklerimizin değerli görüş ve önerilerini dikkate alarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde hizmet sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz\"
SGK'dan vatandaşlara uyarı: Bunu yapanların maaşı kesiliyor
2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Koordinasyon Toplantısı, 8 ilin SGK müdürlerinin katılımı ile Niğde'de gerçekleştirildi. SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, "Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmekte" dedi.