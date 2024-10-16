Siber saldırıların ana hedefi KOBi'ler

Küresel çaptaki işletmelerin yüzde 90’ını, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların ise yüzde 99’dan fazlasını KOBİ ölçeğindeki iş yerleri oluşturuyor. Türkiye’nin ihracatında da önemli pay sahibi olan KOBİ’ler üretim ve istihdam açısından da ekonominin belkemiğini oluşturuyor. Son yıllarda özellikle e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte dijitaldeki ağırlığını artıran bu işletmeler, dünya pazarına kısa sürede açılma ve markalaşma imkanına kavuştu. Tüm bu pozitif gelişmelerin yanı sıra söz konusu dijitalleşme KOBİ’leri siber saldırılara daha açık bir hedef haline getirdi. Açıklanan raporlar da KOBİ’lere yönelik siber tehdidin boyutlarını gözler önüne seriyor. 2023 yılının ilk 5 ayında dünya genelinde KOBİ’leri hedef alan kötü amaçlı dosyaların toplam tespit sayısı 764 bini aştı. Söz konusu tespitlerin yüzde 63’ünü (483 bin 980) KOBİ’lere yönelik tehditler oluşturdu.