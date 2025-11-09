Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 ilde operasyon: 53 zanlı tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 ilde operasyon: 53 zanlı tutuklandı

13:479/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bakan Yerlikaya: 10 il merkezli düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık
Bakan Yerlikaya: 10 il merkezli düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada yakalanan 79 şüpheliden 53'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 10 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini anımsattı.

İşlem hacmi 5,8 milyar lira

Operasyonlarda 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 zanlının yakalandığını, bunlardan 53'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü belirten Yerlikaya, bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurguladı.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."






#dolandırıcılık
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#jandarma
#Siber suç
#Siber Suçlarla Mücadele
#yasa dışı bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut Muş’ta nerede var? TOKİ konutları ilçelere göre dağılım belli oldu