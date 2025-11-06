Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı

08:246/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi, 179 şüpheli yakalandı.
16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi, 179 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 13 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edilirken 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


'SAHTE ALKOL ÖLÜMCÜL BİR TUZAKTIR!'

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda kaçak alkolün toplum sağlığına tehdit olduğunu belirterek, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler; hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. ‘Biz gereğini yaparız’" ifadelerine yer verdi.




#içişleri bakanlığı
#kaçak alkol
#alkol
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 6 Kasım 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları...