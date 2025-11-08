Çakarlı araç kullanmanın cezası ne kadar, kaç TL?





Çakarlı araç kullanma cezası 189 bin TL şu anda. Şimdi düzenlemeyle birlikte cezaları “1’den 3’e” çıkardık. Yani sadece para cezası değil, aynı zamanda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme yaptırımlarını da devreye aldık. Yani, çakarlı araç kullanma cezası bugün itibarıyla 189 bin liradır. İkinci kez aynı suçu işleyenler içinse ceza daha da ağır: 276 bin lira para cezası, 2 ay süreyle araç ve ehliyet trafikten men ediliyor.