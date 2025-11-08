İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafikte caydırıcı olmak için cezaların artırıldığını ve sonuç alındığını bildirdi. Çakarlı araç kullananlara 3 tür ceza geliyor. Çakarlı araç kullanmanın cezası ne kadar, kaç TL? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafikte caydırıcı olmak için cezaların artırıldığını ve sonuç alındığını bildirdi. Çakarlı araç kullananlara 3 tür ceza geliyor,
Çakarlı araç kullanmanın cezası ne kadar, kaç TL?
Çakarlı araç kullanma cezası 189 bin TL şu anda. Şimdi düzenlemeyle birlikte cezaları “1’den 3’e” çıkardık. Yani sadece para cezası değil, aynı zamanda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme yaptırımlarını da devreye aldık. Yani, çakarlı araç kullanma cezası bugün itibarıyla 189 bin liradır. İkinci kez aynı suçu işleyenler içinse ceza daha da ağır: 276 bin lira para cezası, 2 ay süreyle araç ve ehliyet trafikten men ediliyor.
"ÇAKARDA EHLİYETİ VE ARACI ALIYORUZ"
30 Kasım 2024'ten önceki 10 ayda 6.264 TL cezası vardı başka cezası yoktu ve vatandaşlar büyük bir nefret ve kızgınlık gösteriyordu. Biz bunu kabineye sunduk ve kanun yapıldı. 30 Kasım'dan bu yana denetim yüzde 378 arttı, 1394 işlem yaptık. 3 tür ceza getirdik, ehliyeti almak aracı men etmek ve para cezası. Çakarlı araç kullanmanın cezası 189 bin TL. İlkinde 1 ay süreyle arabayı alıyoruz. Bir daha yaparsa 2 ay arabayı alıyoruz.