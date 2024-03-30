Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayımlandı

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'nin çalışmalarını konu alan 'Sıfır Atık' gazetemizin yeni sayısı bugün yayımlandı. Hem matbu olarak hem de dijitalde dolu dolu içeriklerle yayınlanan gazetemiz okuyucularıyla buluştu. Bu vesileyle 'Sıfır Atık'ın bir dünya markası haline gelmesine öncülük eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; 'Türkiye Yüzyılı'na uygun olarak daha temiz ve daha yeşil bir dünya için 'Sıfır Atık' başta olmak üzere pek çok projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz"