Şifreli mesaj bombalara götürdü:Teröristler güvenlik güçlerini hedef alacaktı

Dünya

Libya’da bizi izliyorlar: Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor

Fransa, BAE ve Almanya, Türkiye’nin Libya’daki askeri hareketlerini özel uydularla gözetliyor. Fransız özel uydu şirketi Geo4i, TSK’nın Hafter’in işgalinden temizlenen Vatiyye Üssü’ndeki hareketliliğini, radar, hava savunma sistemi ve uçaksavarların naklini görüntüleyip yayınladı. Konvoyların güzergah ve varış yerleri de yazılarak adeta hedef gösterildi. Geo4i merkezi Almanya’da olan European Space Imaging ile işbirliği yapıyor. Bu şirketin ortağı ise BAE’li Muhammed El Kadı.