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POLİTİKA

Şifreli mesaj bombalara götürdü:Teröristler güvenlik güçlerini hedef alacaktı

Terör örgütü DHKP-C’ye yönelik kritik operasyonlara imza atan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son operasyonda örgütün eylem hücresini çökertti. Terör örgütünü yakından takip eden Terörle Mücadele (TEM) polisleri örgütün şifreli mesajlarını deşifre etti.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şifreli mesajlarda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün 2 üyesinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

  • Yerleri belirlenen terör örgütü üyelerini yakalamak için harekete geçen TEM şube polisleri 10 Ağustos günü Beylikdüzü’ndeki adrese operasyon düzenledi. Depoda gizlenen 2 şüpheli yakalandı. Depoda yapılan aramada 16 el bombası, 1 pompalı tüfek, 29 mermi, 2 yedek şarjör ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 147 torpil, 11 ateşleme fitili ile çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi. Terör örgütünün ele geçirilen patlayıcı ve el bombalarıyla İstanbul’daki güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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