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Sigara içen yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi darp edildi göğsünden yaralandı: Hastanede hayatını kaybetti

Sigara içen yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi darp edildi göğsünden yaralandı: Hastanede hayatını kaybetti

09:2918/06/2025, الأربعاء
IHA
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Seydihan Alsaç
Seydihan Alsaç

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede kafasından yaralanarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İZBAN İstasyonu'nda tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.


Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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