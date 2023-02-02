Signal’de izdivaç toplantısı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla yeniden yapılanmaya başlayan örgütün yeni kodlamalar geliştirdiği ortaya çıktı. Yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ’cüler, İstanbul Emniyeti’nce tek tek belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan örgüt üyesi doktor B.Ç. örgütün Kadıköy yapılanmasını deşifre etti. 2018’den bu yana yapılanan FETÖ’cülerin kod adları ve gerçek isimlerini veren B.Ç., örgütün yeni geliştirdiği kodlamayı da anlattı. FETÖ’nün karanlık kurul üyeleri tarafından alınan kararla yeni yapılanmada da katalog evliliklere devam eden örgütün, çevrimiçi izdivaç toplantıları yaptıkları tespit edildi.

CV’LERE ÖZEL KODLAMA

İtirafçı B.Ç.’nin dijital verilerini inceleyen ekipler, 19 Aralık 2022’de Signal üzerinden sanal izdivaç toplantısı düzenlendiğini belirledi. Toplantıda mahrem imam ve örgüt ablalarının bekar örgüt üyelerine ait özgeçmişleri paylaştığı, bunları da numaralarla şifrelediği tespit edildi. FETÖ’nün yeni geliştirdiği şifreler de çözüldü. İzdivaç özgeçmişlerinde yazan 4 basamaklı kodlardaki ilk rakamda “1” yazıyorsa adayın kadın olduğu, “2” yazıyorsa adayın erkek olduğu ortaya çıktı. İkinci hanedeki rakamın FETÖ’cünün bulunduğu sözde yapılanmasını gösterdiği, üç ve dördüncü hanedeki rakamların ise adayın sıra numarasını temsil ettiği belirlendi. İtirafçı B.Ç., katalog evliliklerinin örgütteki çözülmeyi önlemek

ve örgütsel motivasyonu arttırmak için yapıldığını söyledi.

HEDEF MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

FETÖ ile irtibat ve iltisakları tespit edilemeyen FETÖ’cülerin yoğun olarak Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına hazırlandıklarını anlatan B.Ç., ancak başarılı olamadıklarını söyledi. B.Ç. lise öğrencilerinin eğitim amacıyla örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri ve üniversite mezunu örgüt üyelerinin yanlarına geldikleri bilgisini de verdi.



