Eruh'ta güvenlik korucusuna bombalı saldırı

Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor: 11 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon görüntülerini de yayınlayan MSB, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi'' ifadelerini kullandı.