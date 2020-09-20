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Siirt haberleri: Eruh'ta güvenlik korucusuna bombalı saldırı

Eruh'ta güvenlik korucusuna bombalı saldırı

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik korucusunun sivil otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Saldırı sonrası araçta hasar oluştu.
Saldırı sonrası araçta hasar oluştu.

İlçeye bağlı Çetinkol köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kimliği açıklanmayan güvenlik korucusunun akşam saatlerinde otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

Operasyon başlatıldı

Patlamayla birlikte araçta hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. Güvenlik korucusu ise tedbir amaçlı Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor: 11 terörist böyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:48
Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor: 11 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyon görüntülerini de yayınlayan MSB, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, Komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi'' ifadelerini kullandı.


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