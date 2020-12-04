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SİİRT

Siirt haberleri: ​Siirt’te 5 büyüklüğündeki deprem korkuttu ​

Siirt’te 5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Siirt Kurtalan’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde bazı evler hasar gördü. Bir caminin minaresinin de bir bölümü yıkıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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İlçeye bağlı Karabağ köyünde bazı evler hasara uğradı, İstanbul'da kalan bir aileye ait evin duvarının bir kısmı çöktü. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilçedeki Merkez Cami'nin minaresi de zarar gördü. Ağaçlıpınar köyünün cami minaresinin de bir bölümü yıkıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile AFAD, UMKE, Kızılay ve diğer yetkililerle birlikte Kurtalan ilçe merkezinde inceleme yaptı.

İKİ ARTÇI SARSINTI OLDU

  • Hacıbektaşoğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı" ifadelerini kullandı. Depremden sonra 2'nin üzerinde 2 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu, gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.
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