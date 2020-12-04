Siirt’te 5 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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İlçeye bağlı Karabağ köyünde bazı evler hasara uğradı, İstanbul'da kalan bir aileye ait evin duvarının bir kısmı çöktü. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilçedeki Merkez Cami'nin minaresi de zarar gördü. Ağaçlıpınar köyünün cami minaresinin de bir bölümü yıkıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile AFAD, UMKE, Kızılay ve diğer yetkililerle birlikte Kurtalan ilçe merkezinde inceleme yaptı.

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