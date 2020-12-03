Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Canlı yayında Malatya'daki depreme yakalanan konuk dua etmeye başladı

Malatya'da meydana gelen 4,7'lik depremin şiddeti, yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayına da yansıdı. Vuslat TV'deki program sırasında yaşanan depremde, sunucu ve konuğu kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan aynı TV kanalında yapılan röportaj sırasında da deprem paniği yaşandı. Kayıt sırasındaki deprem ile birlikte konuğun dua etmesi ve ardından yaşananlar böyle kaydedildi.