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SİİRT

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem: Deprem mi oldu?

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi

AFAD, merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Son dakika haberine göre Siirt'te meydana gelen deprem yakın çevrelerden de hissedildi.

Haber Merkezi AA
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem oldu.
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD yaşanan deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

SİİRT VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu " Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." açıklamasında bulundu.

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Canlı yayında Malatya'daki depreme yakalanan konuk dua etmeye başladı
Malatya'da meydana gelen 4,7'lik depremin şiddeti, yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayına da yansıdı. Vuslat TV'deki program sırasında yaşanan depremde, sunucu ve konuğu kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan aynı TV kanalında yapılan röportaj sırasında da deprem paniği yaşandı. Kayıt sırasındaki deprem ile birlikte konuğun dua etmesi ve ardından yaşananlar böyle kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir afetin ardından
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından 'Nerede bu devlet?' sesleri yükselmiyor. (İzmir) 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca belirlenen rezerv alanlarda 3 binin üzerinde konut inşa ederek dağıtacağız. Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz' dedi.


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