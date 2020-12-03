Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.
Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM: Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
#DEPREM Revize
KAYABAGLAR-KURTALAN (SIIRT) https://t.co/PQB9eQxHtz
03.12.2020, 08:45:18 TSİ
Büyüklük: 5.1,
Derinlik: 2.2 km#Kandilli
#DEPREM Revize
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD yaşanan deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.
Geçmiş olsun Siirt.
Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Geçmiş olsun Siirt.
SİİRT VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu " Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." açıklamasında bulundu.