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SİİRT

Siirt Valiliği depremzedeleri uyardı: Uyanık olalım

Siirt Valiliği depremzedeleri uyardı: Uyanık olalım

Siirt Valiliği, hırsızlık ihtimaline karşı yetkili ekiplerin dışında konutlara kimsenin alınmaması konusunda halkı uyardı. Yapılan yazılı açıklamada "Evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, sağlık kurumlarında fiziki olarak hizmete engel bir durum olmadığı ve Kurtalan'da sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haber Merkezi AA
Siirt’teki depremden etkilenen evler.
Siirt’teki depremden etkilenen evler.

Yapılan yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye ekiplerinin hasar tespit çalışması yürüttüğü belirtildi.

"Uyanık olalım"

Açıklamada, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, Valiliğimiz koordinesinde AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, sağlık kurumlarında fiziki olarak hizmete engel bir durum olmadığı ve Kurtalan'da sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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