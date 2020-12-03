Siirt valisi: Karabağlar beldesinde hasar ihbarı var, ekipler yolda

Siirt'in Kurtalan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.
Geçmiş olsun Siirt.
Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Geçmiş olsun Siirt.
Ekiplerimiz yola çıktı
Çevre illerden de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" ifadelerini kullandı.