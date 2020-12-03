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Gündem Siirt valisi Karabağlar beldesinde hasar ihbarı var, ekipler yolda
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Siirt valisi: Karabağlar beldesinde hasar ihbarı var, ekipler yolda

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "Karabağlar beldesinde hasar ihbarı var, ekipler yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı.
Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 08.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Depremin derinliği 20 kilometre olarak belirlendi.

Ekiplerimiz yola çıktı

Çevre illerden de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" ifadelerini kullandı.

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem: AFAD'dan ilk açıklama geldi
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