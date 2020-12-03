Siirt valisi: Karabağlar beldesinde hasar ihbarı var, ekipler yolda Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, "Karabağlar beldesinde hasar ihbarı var, ekipler yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 10:01 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 10:14 Yeni Şafak