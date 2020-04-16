Gündem Siirtte baraj suyu yükseldi binlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı Çok mağduruz
SİİRT

Siirt’te baraj suyu yükseldi binlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı: Çok mağduruz

Siirt’te yağışlardan sonra baraj sularının yükselmesiyle beraber çiftçilerin arazileri sular altında kaldı. Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan ürünler zarar gördü. Yuvalı köyü çiftçilerinden Mehmet Kaya, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Kaya, "Buğday ektik, yetkililere sesleniyorum bize 3-4 sene su dolmayacağını söyledi. Bizde buğdaylarımızı ektik. 3 bin dönüme yakın su altında kaldı şuan, çok mağduruz" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Ektikleri ekin sular altında kaldı.
Ektikleri ekin sular altında kaldı.

Siirt merkeze bağlı Bostancık, Kışkacık, Konacık köyü ile Çicekli Mezrası, Kurtalan ilçesine bağlı Yuvalı köyü ile Bozdoğan, Soğuksu mezralarında bulunan ekinler, baraj sularının yükselmesiyle sular altında kaldı. Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan mahsuller zarar görürken çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.

Siirt’te baraj suyu yükseldi binlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı: Çok mağduruz
FOTOĞRAF 9
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Siirt merkeze bağlı Bostancık, Kışkacık, Konacık köyü ile Çicekli Mezrası, Kurtalan ilçesine bağlı Yuvalı köyü ile Bozdoğan, Soğuksu mezralarında bulunan ekinler, baraj sularının yükselmesiyle sular altında kaldı.
Title
Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan mahsuller zarar görürken çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor.
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Merkeze bağlı Çiçekli mezrasında çiftçilik yapan Mehmet Nezir Kılınç, baraj sularının yükselmesiyle beraber 10 bin dönüm ekili arazinin sular altında kaldığını söyledi.
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Ekilen ürünlerin zarar gördüğünü belirten Kılınç, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Çiçekli mezrası su altında. Şurada 4 muhtarlıkta en az 10 bin dönüm su altında kaldı. Bu araziyi ektik hep duyduğumuzda 3 yılda ancak dolar bizde düşündük 3 yılda dolacaksa bu yıl ekelim. Seneye yine durama bakalım bir baktık 8 ayda memleket su altında kaldı. Çok çok büyük bir mağduriyetimiz. Devletten bir yardım bekliyoruz.
Title
Yuvalı köyü çiftçilerinden Mehmet Kaya, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Kaya, ise şöyle konuştu:
Title
Buğday ektik, yetkililere sesleniyorum bize 3-4 sene su dolmayacağını söyledi. Bizde buğdaylarımızı ektik. 3 bin dönüme yakın su altında kaldı şuan, çok mağduruz.
Title
Hayrettin Çeken adlı çiftçi ise 30-40 senedir ben çiftçilik yapıyorum. Sadece benim ektiğim arazi bin 500 dönüm. Şimdiye kadar 800 dönüm arazi gitti. Nisanda baraj sularının yükseleceğinden haberim yoktu. Arazilerimiz hepsi gitti. Mağdur durumdayız. Tohum, gübre, mazot borç aldık. Bir yılın emeği bizden gitti şeklinde konuştu.
Title
Siirt’te baraj suyu yükseldi binlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı: Çok mağduruz
Siirt'te yağışlardan sonra baraj sularının yükselmesiyle beraber çiftçilerin arazileri sular altında kaldı. Sular altında kalan arazilerde ekili bulunan ürünler zarar gördü. Yuvalı köyü çiftçilerinden Mehmet Kaya, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Kaya, "Buğday ektik, yetkililere sesleniyorum bize 3-4 sene su dolmayacağını söyledi. Bizde buğdaylarımızı ektik. 3 bin dönüme yakın su altında kaldı şuan, çok mağduruz" diye konuştu.


"Mağdur durumdayız, yetkililerden yardım istiyoruz"

Merkeze bağlı Çiçekli mezrasında çiftçilik yapan Mehmet Nezir Kılınç, baraj sularının yükselmesiyle beraber 10 bin dönüm ekili arazinin sular altında kaldığını söyledi.

Ekilen ürünlerin zarar gördüğünü belirten Kılınç, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Çiçekli mezrası su altında. Şurada 4 muhtarlıkta en az 10 bin dönüm su altında kaldı. Bu araziyi ektik hep duyduğumuzda 3 yılda ancak dolar bizde düşündük 3 yılda dolacaksa bu yıl ekelim. Seneye yine durama bakalım bir baktık 8 ayda memleket su altında kaldı. Çok çok büyük bir mağduriyetimiz. Devletten bir yardım bekliyoruz."

Ektikleri ekin sular altında kaldı.

Yuvalı köyü çiftçilerinden Mehmet Kaya, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu kaydederek yetkililerden yardım istediklerini söyledi. Kaya, ise şöyle konuştu:

"Buğday ektik, yetkililere sesleniyorum bize 3-4 sene su dolmayacağını söyledi. Bizde buğdaylarımızı ektik. 3 bin dönüme yakın su altında kaldı şuan, çok mağduruz."

Hayrettin Çeken adlı çiftçi ise "30-40 senedir ben çiftçilik yapıyorum. Sadece benim ektiğim arazi bin 500 dönüm. Şimdiye kadar 800 dönüm arazi gitti. Nisanda baraj sularının yükseleceğinden haberim yoktu. Arazilerimiz hepsi gitti. Mağdur durumdayız. Tohum, gübre, mazot borç aldık. Bir yılın emeği bizden gitti" şeklinde konuştu.

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