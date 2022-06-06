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SİİRT

Siirt’te doktor darbedildi: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan M.T. yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Siirt’te doktor darbedildi: Sebebi akıllara durgunluk getirdi
Siirt'te doktoru darbeden engelli hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak röntgeni çekildi.

  • İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin? diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darbetmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

DHA

ENGELLİ HASTA SERTBEST BIRAKILDI

Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmaması, kararın saygıyla karşılanması gerektiğini bildirdi.

"Olayın adli mercilere intikalinde şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur." ifadelerini kullanan Koca, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

  • "Şüpheli, TCK'nin 32 maddesi kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Rapor yarın tanzim edilerek, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."

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