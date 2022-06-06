Siirt’te doktor darbedildi: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

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ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi: Hepsi yine sahneye çıktı

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç’i temizlemek için operasyon hazırlığı yapması, terör örgütü PKK/PYD’yle farklı gerekçelerle ilişki içerisinde olan tüm aktörleri hareketlendirdi. ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi, harekatı sabote etmek için sahneye çıktı.