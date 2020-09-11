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Gündem Siirtte Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı Bin 3 personel katılıyor
SİİRT

Siirt'te Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı: Bin 3 personel katılıyor

Siirt'te Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı: Bin 3 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'te bin 3 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Siirt'te operasyona katılan askerlerimiz.
Siirt'te operasyona katılan askerlerimiz.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı.

DHA

Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 3 kişilik personel görev aldı.

DHA

Toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

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