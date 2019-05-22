Şike davasını onayan Yargıtay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

ETÖ'nün kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı 'futbolda şike davası'nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı hakkında 'FETÖ yöneticiliğine üye' olmaktan 15 yıl ile 22 yıl 6 ay hapis istenmişti.

ByLock kullanığı da ortaya çıkmıştı

Sanığın örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığının aktarıldığı mütalaada, Kundakçı'nın uygulamadaki kullanıcı adını isminin ve soyadının baş harfleriyle çocuklarının doğum tarihlerinden oluşturduğu anlatıldı.

Ankesörlü telefonlarla Kudankçı'yla örgüt tarafından iletişim kurulduğunun da belirtildiği mütalaada, bu kapsamda sanığın 5 ayrı hat üzerinden 12 kez arandığına işaret edildi.

Mesut Kundakçı üst sorumlu çıktı

Esas hakkındaki mütalaada, örgüt yöneticileri arasında bulunan Kundakçı'nın, FETÖ'nün Yargıtay Ceza ve Hukuk Daireleri Genel Sorumlusu Ali Akın'a bağlı "Yargıtay Ceza Daireleri Üst Sorumlusu" olarak hiyerarşik yapıda yer aldığı belirtildi.

FETÖ'deki örgüt yöneticiliği görevinden dolayı Kundakçı'nın, emrinde yaklaşık 70 örgüt mensubunun bulunduğu, sanığın bu kişilere çeşitli talimatlar verdiği kaydedildi.

Mütalaada, sanığın örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantıları organize ettiği, "himmet" adı verilen aidatları toplayarak sivil imamlara aktardığı ifade edildi.

FETÖ'nün, "gaybubet" adı verdiği hücre evlerinde saklanmaya yönelik de çalışmalar yapan sanığın, örgüt mensuplarının iletişimde kullanacağı cihazları "Bilgi İşlemci" adı verilenlerden temin ederek üyelere dağıttığının bildirildiği mütalaada, Kundakçı'nın bazı üyelerin kullandığı cihazlara ByLock yüklemesini de sağladığı vurgulandı.

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Davların örgüt lehine sonuçlandırılması için de çalışma yapan Kundakçı'nın, üst sorumlu olması nedeniyle bu konularda diğer üyelere talimatlar verdiğinin altı çizilen mütalaada, yargıdaki seçim süreçlerinde de kimlere oy verileceğinin sanık tarafından bildirildiği anlatıldı.

22 yıl 6 ay hapsi istenmişti

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/1. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma, karar için 22 Mayıs'a bırakıldı.