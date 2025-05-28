Silah bırakma bu yaz olur

Efkan Ala, PKK’nın silah bırakma kararı sonrası yürütülen sürece dair şunları söyledi: "Terör ve namlu siyasetin içinden çekildiği zaman, Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Terörsüz Türkiye hedefine doğru devam ediyoruz. Provokasyonlara imkan vermemek, onların yönlendirilmesini önlemek için, hem tedbirler alınıyor hem de hızlı bir biçimde sonuç alınması çalışılıyor. Şu anda devlet ile kurumları, güvenlik birimleri çalışıyor. Artık yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Terör örgütü silahlarını bırakma takvimi kısa zamanda işleyecek. Yaz aylarında bunun olmasını, yani bu yaz, gerçekleşmesini öngörüyoruz. İmralı’dan bir çağrı yapıldı. Örgüt teslim kararı ve silahları bırakma kararı aldı. Şimdi bunun uygulaması aşamasına geçildi. Devletin güvenlik mekanizmaları bu aşamayı çalışıyorlar. Burada dikkat ettiğimiz şey şu. Güven artırıcı önlemler önemli. MİT'ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir. Hepsi aynı anda olmaz. Bunları adım adım gerçekleştirmek gerekiyor."