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Silah bırakma bu yaz olur

Silah bırakma bu yaz olur

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Efkan Ala
Efkan Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, kendini fes eden PKK’nın silah bırakma takvimi konusunda "Bu yaz gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

Başkanvekili Ala, bir grup gazeteciyle buluşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE PRANGALARINDAN KURTULACAK

Efkan Ala, PKK’nın silah bırakma kararı sonrası yürütülen sürece dair şunları söyledi: "Terör ve namlu siyasetin içinden çekildiği zaman, Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Terörsüz Türkiye hedefine doğru devam ediyoruz. Provokasyonlara imkan vermemek, onların yönlendirilmesini önlemek için, hem tedbirler alınıyor hem de hızlı bir biçimde sonuç alınması çalışılıyor. Şu anda devlet ile kurumları, güvenlik birimleri çalışıyor. Artık yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Terör örgütü silahlarını bırakma takvimi kısa zamanda işleyecek. Yaz aylarında bunun olmasını, yani bu yaz, gerçekleşmesini öngörüyoruz. İmralı’dan bir çağrı yapıldı. Örgüt teslim kararı ve silahları bırakma kararı aldı. Şimdi bunun uygulaması aşamasına geçildi. Devletin güvenlik mekanizmaları bu aşamayı çalışıyorlar. Burada dikkat ettiğimiz şey şu. Güven artırıcı önlemler önemli. MİT'ten raporlar gelecek. Onlar, çalışmalarını yürütüyorlar. Ondan sonra, Meclis komisyonu devreye girecektir. Hepsi aynı anda olmaz. Bunları adım adım gerçekleştirmek gerekiyor."

ANAYASA KRİZİN DEĞİL ÇÖZÜMÜN KAYNAĞI OLMALI

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Ala, "Anayasalar, ülkelerde krizler çıkmasın diye yapılır. Oysa bizim ülkede anayasaların maddeleri kriz çıkarıyor. Her parti, anayasadan yeni bir anayasanın ihtiyaç olduğunu söylüyor, o zaman bir masa etrafına gelelim. Sonra, orada tartışılmalı. Bunu yapabilecek olan Türkiye’de hem kapasitemiz var hem anayasa geleneğimiz var" dedi.




#Siyaset
#Terörsüz Türkiye
#Efkan Ala
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