Silahlandırılan yerleşimcilere gerilla eğitimi

Uzun yıllar yerleşimcilere karşı kendi topraklarını savunduğunu söyleyen Ramallahlı aktivist Ayet Gaferi, Yeni Şafak’a durumun vahametini anlattı. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımla birlikte Batı Şeria’daki saldırıların da pik yaptığına dikkat çeken Gaferi, 1 sene içerisinde Batı Şeria’da 140 binden fazla yerleşimciye silah dağıtımı yapıldığını ve çocuklarda bile silahların olduğunu vurguladı. Birçok yerleşimci dernek tarafından organize edilen silah kullanımı eğitimlerinin Batı Şeria’da her gün gerçekleştirildiğine dikkat çeken aktivist, “Tatbikat alanları kurularak zorlu aşamalardan geçen yerleşimciler, Filistinlilerin fotoğraflarından oluşan hedef tahtalarında atış eğitimi alıyor. İsrail ordusundan emekli olan subaylar bu eğitimlerde sokaklarda karşılaşacakları engellere karşı yerleşimcilere savaş taktikleri öğretiyor. Yaş sınırlaması olmayan eğitimlerde çocuklar dahi silah kullanmayı öğreniyor. Belli aşamalardan geçen yerleşimciler aldıkları gerilla eğitimleriyle Filistinlilerin evlerini boşaltmaları için saldırıya geçiyor” dedi.

Uzun yıllar Ramallah ve çevresinde işgalcilere karşı halkını savunan aktivist Ayet Gaferi, ”Bütün İsraillilerde şu an silah bulunuyor. önceden hepsinde silah yoktu bazılarının kişisel silahları vardı ancak şu an işgal ordusuyla birlikte sokaklarda terör estiriyorlar” dedi. Yerleşimcilerin evleri basıp, “Burayı boşaltın yoksa sizi öldürürüz” dediğini ifade eden Gaferi, “İsrail, yerleşimcilerin terör faaliyetlerini inanılmaz derecede destekliyor. Sokaklarda önlerine gelen Filistinliye ateş açıyorlar. Çiftçilerin arazilerini basıyorlar ve ekip-biçme işlemlerini engelliyorlar. Bu durum işgal altındaki bölgelerde savaş aşamasına gelindiğinin göstergesi. Yerleşimcilerin silahlandırılmaya başladığı ilk günden bugüne kadar 711’den fazla Filistinli öldürüldü” ifadelerini kullandı. Yerleşimciler ne kadar silahlansa da Filistinlilerin topraklarını asla terk etmeyeceklerini ifade eden Gaferi, “Çok büyük zorluklar yaşıyoruz ancak bizler yaşadığımız her şeye rağmen topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Bizler silah taşımasına izin verilmeyen bir halkız ama bu topraklara kök saldık ve bir daha göç etmeyeceğiz” sözlerini sarf etti.