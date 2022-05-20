Gündem Şile Bezi hünerli ellerde hayat buluyor
İSTANBUL

Şile Bezi hünerli ellerde hayat buluyor

Şile Belediyesi’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) işbirliğinde gerçekleştirdiği “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” dokuma eğitimleri başarıyla tamamlanarak, eğitim alan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şile Bezi hünerli ellerde hayat buluyor ​
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Bezi Projesi sertifika töreninde katılımcılara başarı sertifikalarını takdim etti.

İstanbul Kalkınma Ajansı(İSTKA) koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi başarıyla tamamlandı. Â-LÂ Şi·le Kadınlar Plajı’nda gerçekleştirilen sertifika takdim töreninde, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen ile dokuma sanatçısı ve moda tasarımcısı Fırat Neziroğlu katılımcılarla bir araya geldiler.

KATILAN KURSİYERLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

Şile Bezi Projesi sertifika töreninde katılımcılara başarı sertifikalarını takdim eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “2020 yılından bugüne İSTKA ile birlikte yürüttüğümüz Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projemizin paydaşları ile bir aradayız. 18 ayı geride bıraktığımız projemizde 4 farklı atölyede eğitim alan kadınlarımızın aldıkları dokuma eğitimlerinin sertifikalarını teslim ettik. Kadınlarımızın elinde doğan Şile Bezi, yine kadınlarımızın elinde yükselmeye devam ediyor. Bu önemli projede bizlere destek olan İSTKA Genel Sekreterimiz Sayın Erkam Tüzgen’e, dokuma sanatçımız ve marka elçimiz Sayın Fırat Neziroğlu’ya ve paydaş olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

4 DOKUMA ATÖLYESİNDE 240 KADIN EĞİTİM GÖRDÜ

Proje kapsamında 470 kadın istihdam edilirken, yine proje kapsamında 4 dokuma atölyesi kuruldu. 240 kadının eğitim aldığı atölyelerde üretim yapan kadınlar sürdürülebilir gelir elde edebiliyorlar. Proje ile vatandaşların geleneksel üretim yöntemleri ile Şileli kadınlar tarafından üretilen giysilere sahip olması ve moda tasarımcılarının da Şile Bezi tasarımı ürün ve kreasyonları ürettirebilecekleri bir kooperatife kavuşması amaçlanan proje ile birlikte Şile Bezi geleneksel dokuma yöntemini koruyarak günümüz çizgilerinde tasarlanan kıyafetler eşliğinde daha çok insana ulaşıyor.

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