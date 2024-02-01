Şile’de projeler devam edecek

Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar başkan adayı olan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Yazımanayır ve Ağaçdere mahalleleri ziyareti ile başladı. Mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bugüne kadar yapılan çalışmalara kısaca değinen Ocaklı, “Geride kalan 5 yılda yaşanan küresel salgınlara, savaşlara, doğal afetlere rağmen Şile Belediyesi olarak insanlarımıza hizmet üretmekten hiç vazgeçmedik. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Şile’nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Sizlerin duasıyla, destekleriyle Şile’nin geleceğini hep birlikte, inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.





İLÇEMİZİ KALKINDIRACAĞIZ

Yazımanayır Mahallesi’nde vatandaşlara yeni müjdeler veren Başkan Ocaklı, “Gençler için verdiğimiz bir halı saha sözü vardı. Bu tesisin temelini kısa bir süre içerisinde atarak hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız. Ayrıca mahalle muhtarımızın talebi olan toplantı salonunu da mahalle sakinlerimizin kullanıma hazır hale getirdik” dedi.





KÖY MEYDANLARI YENİLENECEK

Mahalle toplantılarına Ağaçdere Mahallesi’nde devam eden Ocaklı, “Önümüzdeki dönemde de spor yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yeni halı sahalar ile spor alanları kazandıracağız. Kırsal mahallelerimizin meydanlarını düzenleyip, özel aydınlatmalarıyla, peyzajıyla, zemin kaplamasıyla, kent mobilyalarıyla köy meydanlarımızı yörenin dokusuna uygun bir şekilde estetik bir görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.



