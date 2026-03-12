Yeni Şafak
Silivri'de 70 fire

Silivri’de 70 fire

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Milletvekilleri İmamoğlu'nu protesto etti.
Milletvekilleri İmamoğlu'nu protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının görüldüğü Silivri'deki duruşmaya katılım, CHP içinde tartışma konusu oldu. Parti yönetimi, milletvekillerini duruşmanın ikinci gününde Silivri'de düzenlenen TBMM Grup Toplantısı'na çağırdı. Ancak bazı vekillerin toplantıya İmamoğlu'nu protesto maksadıyla katılmadığı öne sürüldü.

CHP Genel Merkezi milletvekillerine “Silivri Dayanışma Merkezi'nde yapılacak grup toplantısına katılım” çağrısı içeren bir mesaj gönderdi. Buna rağmen 70’e yakın milletvekilinin Silivri'ye gitmeyip TBMM'de kaldığı iddia edildi. Parti içinden bazı isimler rakamın gerçeği yansıtmadığını, en fazla 20 milletvekilinin İmamoğlu'nu protesto için duruşmaya katılmadığını savundu.

Katılımın düşük görünmesinin farklı nedenleri olduğu dile getiriliyor. CHP'li kaynaklar, duruşmanın olduğu gün TBMM'de dış politika gündemi nedeniyle kapalı oturum yapıldığını ve bazı milletvekillerinin bu nedenle Ankara'da kaldığını belirtiyor. Aynı kaynaklar, bir grup milletvekilinin ise önceden planlanmış yurt dışı programları nedeniyle İstanbul’daki programa katılamadığını ifade ediyor.

CHP yönetimi, milletvekillerinin Silivri ve benzeri duruşmalara katılmalarını zorunlu tuttuğu için Genel Merkez’e karşı olan CHP’li isimlerce eleştiriliyor.


