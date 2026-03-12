CHP’yi yine mutlak butlan korkusu sardı

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı yolsuzluk davasının CHP iç siyasetine yansımaları tartışma konusu oldu. Davada ortaya konulan bazı iddiaların parti içi süreçlere uzanabileceği değerlendirmesi, CHP kulislerinde “mutlak butlan” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle parti yönetiminin belirlendiği 38'inci Olağan Kurultay sürecine ilişkin bazı işlemlerin hukuken geçersiz sayılabileceği ihtimali tedirginliğe yol açtı. Parti içi muhalefet, söz konusu davada İmamoğlu'na yöneltilen “siyaseti finanse etme” iddialarının kurultay süreciyle ilişkilendirilmesi halinde, kurultay kararlarının yargı konusu yapılabileceğini savunuyor. Bu durumda kurultayın ve kurultayda alınan kararların “mutlak butlan” kapsamında değerlendirilmesi ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.