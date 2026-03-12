Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’yi yine mutlak butlan korkusu sardı

CHP’yi yine mutlak butlan korkusu sardı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı yolsuzluk davasının CHP iç siyasetine yansımaları tartışma konusu oldu. Davada ortaya konulan bazı iddiaların parti içi süreçlere uzanabileceği değerlendirmesi, CHP kulislerinde “mutlak butlan” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle parti yönetiminin belirlendiği 38'inci Olağan Kurultay sürecine ilişkin bazı işlemlerin hukuken geçersiz sayılabileceği ihtimali tedirginliğe yol açtı. Parti içi muhalefet, söz konusu davada İmamoğlu'na yöneltilen “siyaseti finanse etme” iddialarının kurultay süreciyle ilişkilendirilmesi halinde, kurultay kararlarının yargı konusu yapılabileceğini savunuyor. Bu durumda kurultayın ve kurultayda alınan kararların “mutlak butlan” kapsamında değerlendirilmesi ihtimalinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.



#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#mutlak butlan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi