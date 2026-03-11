CHP’li belediyede çeşme suyuna lağım karıştı iddiası: "Çeşmelerden fosseptik akıyor"

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan su kesintileriyle sık sık gündeme gelen Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bu kez içme suyu şebekesine kanalizasyon karıştığı iddiaları büyük bir paniğe ve tepkiye yol açtı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinelerinin bir kanalizasyon borusuna zarar verdiği öne sürüldü.

Çeşmeden lağım aktı

Sabah'ta yer alan habere göre; bölgedeki onarım çalışmalarının ardından suların şebekeye yeniden verilmesiyle evlerindeki muslukları açan mahalle sakinleri, kötü kokulu ve bulanık bir su manzarasıyla karşılaştı. Duruma tepki gösteren ve genel olarak "Sağlığımızla oynuyorlar" ve "Bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz" şeklinde sitem eden vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti çarpıcı sözlerle dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim A., olay akşamı yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"TESKİ bir arıza nedeniyle dün suları kestiler. Akşam üzeri, ana boru patlaması sonucu yollar dere gibi sular altında kaldı ve her taraf kokudan geçilmez oldu. Koku lağım kokusuydu. Sular saat 19.00 gibi verilmeye başlandı. Çeşmemizi açtığımızda çok koyu akan bir su ve lağım kokusuna benzer bir koku vardı. Eşim bulaşıklarını yıkamadı. Akan suyun 2 saat evden kokusu gitmedi"

Aynı sokakta ikamet eden Süleyman K. ise altyapı çalışması sonrasındaki durumu şu cümlelerle özetledi:

"İhsan sokakta, su için tamirat yapıldı. Tamirattan sonra içme suyuna fosseptik karışmış, sular leş gibi pis kokuyor"

TESKİ borunun zarar gördüğünü doğruladı

Giderek büyüyen tepkiler üzerine TESKİ Şarköy Şube Müdürü Vekili Ali İhsan Mercan konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Ana borudaki arıza için yapılan kazı sırasında iş makinesinin kanalizasyon borusunu çatlattığını doğrulayan Mercan, suların birbirine karıştığı iddiasını ise şu sözlerle reddetti:

"İçme su hattımızla, kanalizasyon hattımız arasında 70-80 cm mesafe var. Kanalizasyon borusunun zarar görmesi sonucu su akışı oldu fakat içme suyuna karışması söz konusu değil"

'Çeşmeden fosseptik geldi'

Yapılan resmi açıklamalar mahallelinin tedirginliğini gidermeye yetmedi. Çeşmelerinden akan sudan endişe duyan kadınlar, şikayetlerini doğrudan iletmek üzere TESKİ hizmet binasına giderek yetkililere tepkilerini gösterdi.

Sokak sakinlerinden Rana Paliç, hijyen sağlayamadıklarını belirterek duruma şu sözlerle isyan etti:

"Bildiğin lağım aktı, kanalizasyon aktı. Tövbe estağrafullah fosseptik geldi. Evde hastamız var, el yıkayamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz"

Bir an önce resmi tetkiklerin yapılmasını talep eden mahalle sakini Ayla Akman ise endişelerini şu şekilde dile getirdi:

"Çeşmelerimizden bildiğiniz dışkı kalıntısı kokulu bir su akıyor. Şikayet ettik, umarım ilgilenirler, analiz sonuçları ile raporu bekliyoruz"







