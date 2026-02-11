Silivri'de D-100'de zincirleme kaza: Beş yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar Mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 otomobil ve 1 hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Kaza sırasında otomobillerden birinin çarptığı aydınlatma direği ise devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.