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Silivri'de feci olay: Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Silivri'de feci olay: Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

07:4815/10/2024, Tuesday
G: 15/10/2024, Tuesday
IHA
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Silivri'de 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'daki olay dün saat 17.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokak'ta gerçekleşti. Olayda, G.S. isimli bir kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şeritle olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

#İstanbul
#Silivri
#Piri Mehmet Paşa Mahallesi

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