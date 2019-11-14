Gündem Şimdi daha Atak
POLİTİKA

Şimdi daha Atak

Milli savunma sanayii hamlesinin başarılı ürünlerinden ATAK taarruz helikopteri günden güne gelişiyor. Helikopterler son olarak lazer ikaz alıcı ve bir dizi elektronik harp sistemiyle donatıldı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Atak
Atak

T129 ATAK-1 serisinin FAZ-2 sürümü dün ilk uçuşunu sorunsuz gerçekleştirdi. ATAK’a takılan lazer ikaz alıcısı helikoptere yönelik tehditleri algılamaya yönelik durumsal farkındalığı artırırken, elektronik harp sistemi ise sinyal karıştırma, frekans taarruzları ve güvenli iletişime karşı tehditlere yönelik koruma sağlıyor. Karşı tedbir sistemleriyle güçlendirilmiş ATAK FAZ-2, test sürecinin ardından 2020 yılı ortasından itibaren TSK envanterine girmeye başlayacak. TSK’ya ilk aşamada 21 adet helikopterin teslimi planlanıyor. TUSAŞ-TAI, şimdiye dek güvenlik güçlerine 53 adet helikopter teslim etti. ‘Hafif taarruz’dan ‘ağır taarruz’a geçiş anlamı taşıyacak ATAK-2 helikopteri ise henüz yapım aşamasında. İlk ATAK’ların ‘ağabeyi’ olarak nitelenen ATAK-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Amerikan Apaçi helikopterleriyle yarışacak. ATAK-2’nin ilk uçuşunu 5 yıl sonra yapması planlanıyor.

Son bir hafta

  • Akıncı
  • Türkiye’nin ilk taarruz amaçlı insansız hava aracı Akıncı, gökyüzüyle buluşmak için gün sayıyor. Terörle mücadelede büyük faydalar sağlayan Bayraktar İHA’larının daha büyüğü ve daha gelişmişi olan Akıncı, ilk test uçuşunu bir hafta içerisinde yapacak. 20 metre kanat açıklığına sahip Akıncı ile Türkiye, bu alanda bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak. 1350 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesinin 900 kiloyu aşan bir kısmını akıllı bombalar için kullanması planlanan Akıncı, bir savaş uçağının taşıyabileceği neredeyse tüm mühimmatı kanat altında barındırabiliyor. Sahip olduğu yeteneklerle F-16’ların yükünü azaltması beklenen Akıncı, 40 bin feet irtifada 24 saat kesintisiz havada görev yapabilecek. Akıncı, sadece havadan karaya bombaları değil, havadan havaya yerli Gökdoğan ve Bozdoğan gibi füzeleri de taşıyabiliyor.

Yeni sayfa açmakta kararlıyız
GÜNDEM
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Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Çorum'da dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildiğini duyurdu. Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış 8 genelge yürürlükten kaldırıldı.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı başlığı altında yapılan açıklamada "Bolivya’da yaşanan son olaylar bağlamında başta Başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitle eylemleri düzenlenmektedir. Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın ve yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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