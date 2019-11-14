Şimdi daha Atak

T129 ATAK-1 serisinin FAZ-2 sürümü dün ilk uçuşunu sorunsuz gerçekleştirdi. ATAK’a takılan lazer ikaz alıcısı helikoptere yönelik tehditleri algılamaya yönelik durumsal farkındalığı artırırken, elektronik harp sistemi ise sinyal karıştırma, frekans taarruzları ve güvenli iletişime karşı tehditlere yönelik koruma sağlıyor. Karşı tedbir sistemleriyle güçlendirilmiş ATAK FAZ-2, test sürecinin ardından 2020 yılı ortasından itibaren TSK envanterine girmeye başlayacak. TSK’ya ilk aşamada 21 adet helikopterin teslimi planlanıyor. TUSAŞ-TAI, şimdiye dek güvenlik güçlerine 53 adet helikopter teslim etti. ‘Hafif taarruz’dan ‘ağır taarruz’a geçiş anlamı taşıyacak ATAK-2 helikopteri ise henüz yapım aşamasında. İlk ATAK’ların ‘ağabeyi’ olarak nitelenen ATAK-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Amerikan Apaçi helikopterleriyle yarışacak. ATAK-2’nin ilk uçuşunu 5 yıl sonra yapması planlanıyor.
Son bir hafta
- Türkiye’nin ilk taarruz amaçlı insansız hava aracı Akıncı, gökyüzüyle buluşmak için gün sayıyor. Terörle mücadelede büyük faydalar sağlayan Bayraktar İHA’larının daha büyüğü ve daha gelişmişi olan Akıncı, ilk test uçuşunu bir hafta içerisinde yapacak. 20 metre kanat açıklığına sahip Akıncı ile Türkiye, bu alanda bir ilki daha gerçekleştirmiş olacak. 1350 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesinin 900 kiloyu aşan bir kısmını akıllı bombalar için kullanması planlanan Akıncı, bir savaş uçağının taşıyabileceği neredeyse tüm mühimmatı kanat altında barındırabiliyor. Sahip olduğu yeteneklerle F-16’ların yükünü azaltması beklenen Akıncı, 40 bin feet irtifada 24 saat kesintisiz havada görev yapabilecek. Akıncı, sadece havadan karaya bombaları değil, havadan havaya yerli Gökdoğan ve Bozdoğan gibi füzeleri de taşıyabiliyor.