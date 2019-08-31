Mülteci düşmanlığı ile bilinen Bolu’nun CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan, skandal uygulamalarının ardından şimdi de esnafı haraca bağladı. Yerel bir televizyon programında, Boluspor için esnaftan yardım istediklerini söyleyen Özcan, “Valimizin himayesinde belediye başkanı, ticaret odası başkanı gidecek birine, artık o kapıdan boş dönülmez. Çünkü yarın o kapısına gittiğimiz kişi farklı bir taleple bizim kapımıza geldiğinde güler yüzlü karşılanmak istiyorsa, ki istiyordur herhalde gereğini yerine getirecektir” diyerek adeta esnafı tehdit etti.

BU İŞİN ŞAKASI OLUR MU

Programda Boluspor’a yardım etmeyen esnafın zor durumda kalacağını açıkça ifade eden Özcan şunları söyledi; ''Sayın vali ve ticaret odası başkanımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte işyerlerini ziyaret ediyoruz. Diyoruz ki, Boluspor hepimizin, bu şehrin marka değeri. Gelin elinizi cebinize atın. O sene bu sene olabilir. Öyle olsun istiyoruz. Diğer yıllardan çok daha fazla bir katkı yapmanızı bekliyoruz diyoruz. Dönüşleri de Sayın valimize yapacaklar. Dönüşler olacak tabii. Bu işin şakası olur mu?''

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Hızını alamayan Özcan, “Artık o kapıdan boş dönülmez. Dönülmemesi lazım. Çünkü yarın o kapısına gittiğimiz kişi farklı bir taleple bizim kapımıza geldiğinde güler yüzlü karşılanmak istiyorsa ki istiyordur, herhalde gereğini yerine getirecektir. Sözlerim net anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir vali, belediye başkanı, ticaret odası başkanı bir yere gidiyorsa ve oradan bir sonuç alamıyorsa o kişi bizim kapımıza geldiğinde belli konularda çok zorlanabilir demek istiyorum. Akıllı insanlar onlar da yardımcı olacaklardır” dedi.

OYNAT 00:30 CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan'a küstah sözler CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı gösterdiği eski milletvekili Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki küstah açıklamalarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde Özcan, Erdoğan'ın sesinin kısılması ile dalga geçip çirkin benzetmelerde bulunuyor. BiP'te paylaş

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