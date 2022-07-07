Simit fiyatlarından dert yanan İmamoğlu'nun İBB iştiraki Beltur'da simitleri 9 liradan sattığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatından dert yanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatları için dert yanmıştı. 100 gram simitin 5 TL olmasına tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’da… 100 gr simit: 5 TL oldu 250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL

İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak."

İstanbul’da…

100 gr simit: 5 TL oldu

250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL

İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak. REKLAM July 1, 2022

İmamoğlu'nun simit paylaşımının ardından İBB iştiraklerinden Beltur'da bir simit fiyatının 9 TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir Beltur fişine bakıldığında vatandaşın 2 simit için 18 TL ödediği görüldü. Beltur'da tavuk dürümün ise 65 TL'den satıldığı öğrenildi.

Halk ekmek fiyatını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun Beltur fiyatlarından söz etmemesi soru işaretlerine neden oldu.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu Ramazan kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye kurban bağışı çağrısı yaptı