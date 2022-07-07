Gündem Simit fiyatlarından dert yanan İmamoğlunun İBB iştiraki Belturda simitleri 9 liradan sattığı ortaya çıktı
İSTANBUL

Simit fiyatlarından dert yanan İmamoğlu'nun İBB iştiraki Beltur'da simitleri 9 liradan sattığı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatından dert yanmıştı. İmamoğlu'nun bu paylaşımının üzerinden çok geçmeden İBB iştiraklerinden Beltur'da bir simit fiyatının 9 TL olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun simit çelişkisi sosyal medyada gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Simit fiyatlarından dert yanan İmamoğlunun İBB iştiraki Belturda simitleri 9 liradan sattığı ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatından dert yanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatları için dert yanmıştı. 100 gram simitin 5 TL olmasına tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’da… 100 gr simit: 5 TL oldu 250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL

İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak."

İmamoğlu'nun simit paylaşımının ardından İBB iştiraklerinden Beltur'da bir simit fiyatının 9 TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir Beltur fişine bakıldığında vatandaşın 2 simit için 18 TL ödediği görüldü. Beltur'da tavuk dürümün ise 65 TL'den satıldığı öğrenildi.

Halk ekmek fiyatını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun Beltur fiyatlarından söz etmemesi soru işaretlerine neden oldu.

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