Simit fiyatlarından dert yanan İmamoğlu'nun İBB iştiraki Beltur'da simitleri 9 liradan sattığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatından dert yanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 TL olan simit fiyatları için dert yanmıştı. 100 gram simitin 5 TL olmasına tepki gösteren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"İstanbul’da… 100 gr simit: 5 TL oldu 250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL
İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak."
İstanbul’da…
100 gr simit: 5 TL oldu
250 gr Halk Ekmek ise: 2 TL
İBB, artan maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL’den sunacak.
İstanbul’da…
İmamoğlu'nun simit paylaşımının ardından İBB iştiraklerinden Beltur'da bir simit fiyatının 9 TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir Beltur fişine bakıldığında vatandaşın 2 simit için 18 TL ödediği görüldü. Beltur'da tavuk dürümün ise 65 TL'den satıldığı öğrenildi.
Halk ekmek fiyatını sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu'nun Beltur fiyatlarından söz etmemesi soru işaretlerine neden oldu.