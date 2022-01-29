Tevfik Göksu İBB'nin yalanlarını tek tek açıkladı: 'Bunu ilk kez söylüyorum' diyerek duyurdu

Ülke TV ekranlarında yayınlanan 'Başkanlar Konuşuyor' programına konuk olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2017 yılında daha şiddetli yağan kar yağışında çökmeyen sistemin beş yıl sonra çöktüğünü belirten Göksu, "İBB, kurumsal hafızayı yok etti. Bu işle mücadele etmek için nerede, ne zaman müdahale edeceğinizi bilmeniz gerekir. Kurumsal hafızayı yok ederseniz, karla mücadele ediyormuş gibi görünerek bu işi beceremezsiniz. Rahmetli Kadir abi Moskova'ya karla mücadele için ekip gönderdi. İBB o görevlileri tasviye etti.

"AK PARTİ DEVREYE GİRMESEYDİ NE OLURDU İSTANBUL'UN HALİ"

O akşam AK Parti belediyeleri devreye girmeseydi, Bakanlık devreye girmeseydi, İstanbul'un hali ne olurdu! İBB daha önce günler öncesinden prova yapardı. İstanbul'un ana akslarını açacak tatbikatlar yapılırdı. Sıkıntının yaşanabileceği yerlere mobil büfeler konulurdu. Partizanca İBB'ye öyle kişileri yerleştirdiler ki işin ehli kişiler yok. Kar küreme aracındaki şoför aracı nasıl kullanacağını bilmediği için bırakıp kaçıyor. Başka bir örnekte ise cenaze aracında tabut var. Cenazeyi bırakıp kaçıyorlar" dedi.

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GÜNDEM İBB'den karla mücadelede fıkra gibi istatistik: Kilometre başına beş litre solüsyon kullanılmış

ARAÇLARI REKLAM OLSUN DİYE GÖRÜNEN YERLERE KOYDULAR

Algı ve reklamla göstermeye çalıştıkları CHP zihniyetinin çöktüğünü söyleyen Göksu, "İBB, CHP'nin aynasıydı. O algı yerle bir oldu. Bu durumda en çok zararı ise İstanbullular gördü. Esenler Belediyesi olarak bütün ana arterleri biz açtık. İBB bu kadar büyük kapasiteye rağmen çöktü. Araçları reklam değeri en yüksek olan bölgelere yerleştirdiler. Arnavutköy'ü İstanbul'un dışına mı ittiniz! Hani 16 milyonu kucaklıyordunuz. Bir tane memur çıkmış İstanbul halkını trollükle suçluyor. Sen kimsin ya. Herkesin patronu İstanbullulardır.

Cumhurbaşkanımıza hakaret eden Sedef Kabaş, CHP'lilere iletişim dersi verirken 'Koca koca yalan söyleyeceksiniz' diyordu. İBB de koca koca yalanlar söyledi. Ve sonunda sistem çöktü." diye konuştu.

OYNAT 03:24 İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi. BiP'te paylaş

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TUZ VE KUM SKANDALI

Tuzun içine kum katıldığını belirten Göksü şöyle devam etti: "İmamoğlu tuz deposunu gezerken üç defa 'Kum' dedi. Biz de inceledik ve gerçekten de tuz değil kummuş. Bize verdikleri tuzlar kumluydu. Tuzun içine kum kattığında ne olur bütün araçlar arızalanır. Bunu da ilk kez burada söylüyorum, tuz ihalesini CHP'lilere verdiler. Partizanlığın, liyakatsizliğin İstanbul'u ne hale getirdiğini sadece kar fırtınasında gördük. Belediye yönetimini sadece ve sadece kendileri için bir kaynak olarak kullandıklarını çok net gördük. İBB, İmamoğlu'nun kariyer basamak merkezidir. Ciddiye almış olsalardı bu sıkıntıyı yaşamazdık.

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OYNAT 00:47 İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.



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2017 yılında 136 bin ton tuz kullanılırken, bu yıl 55 bin ton tuz kullanıldı. 2017'de 539 ton solüsyon kullanılırken, bu yıl ise sadece 21 yon solüsyon kullanıldı. Bu 2 tanker demek. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Ellerinde kullanacakları araçları bile yoktu. Kışla mücadeleyi İsfalt'a vermişler. İsfalt'a verdikleri Kışla Müdahale İhalesini de karşıyı bir firmaya vermişler. Avrupa Yakasını eski Kadıköy Belediye Başkanı'nın kardeşine vermişler. O da o akşam araç arıyor."

GÜNDEM Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır

ENGELLENİYORUZ YALANI

'Cumhurbaşkanı metroya izin vermedi' durumunun yalan olduğunu vurgulayan Göksu şunları söyledi: "Siz bir yatırım yapmak istiyorsanız, dış krediyi kullanmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Yatırım Programı'ndaki rehberde bütün kaideler yazıyor. Buraya sunacağınız proje kesin proje olacak. Bütün etütleri yapılmış olması gerekiyor. Buna Ulaştırma Bakanlığı izin verecek. 2012 yılında Kadir Topbaş döneminde başlamış projedir bu. 2021 Mayıs ayında başvuru evraklarını toplamışlar bakanlığa göndermişler. Bakanlık eksiklerin var düzelt demiş. Bunlar tekrar göndermiş. Bakanlık yine eksiğin var demiş. Kasım ayında yeniden göndermişler. Bakanlık yeniden eksik gönderdin diyerek geri çeviriyor. 2022 ocak ayında yine eksik evraklardan dolayı reddedilmiş. 300 gündür engelleniyoruz diyorlar bir de, yalan.

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Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa hangi televizyon kanalında istiyorsan karşıma çık. Yüreğin yetiyorsa bana cevap ver.

"İBB'nin 42 milyar lira borcu var"

Biz İBB'yi devrettiğimizde 28 buçuk milyar borcu vardı. Şuandaki borcu 42 milyar borcu var. Hani diyor ya "Cumhurbaşkanlığı izin vermedi!" Cumhurbaşkanlığı bununla ilgilenmez. Bu krediyi kullanabilmek için senin borç limitin olması gerekiyor. Projenin tamamlanmış, fizibilitesi bitmiş olacak. İmamoğlu'nun kariyer planlamasında İstanbul yok. İngiliz anahtarıyla yeni kapılar açmaya çalışıyor. Bu milletin gönlüne girmeden hangi anahtarı alırsan al.

Meclise gelen teklifleri 'Ben yapacaktım da engellediler' demesinler diye nezaketen reddetmiyoruz. İş yapma kapasiteleri yok. İş yapma vizyonları yok, iş yapma samimiyetleri yok. Bu da şununla alakalı, CHP'nin misyonu var, bu millete hizmet etmek değil, milletin istikametini değiştirmektir. CHP, altını çizerek söylüyorum bu ülkede halkımıza eğitilecek varlıklar olarak bakar. Eğer hizmet etmek isteseler İBB'ye merkezi bütçeden olağanüstü para geliyor.