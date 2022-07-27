Gündem Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira
ANKARA

Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira

Ankara Sincan Belediyesi, yüksek enflasyonu da dikkate alarak, personel maaşını asgari ücretin de üzerinde arttırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan Belediyesinde en düşük maaş 6 bin 600 lira
Belediye Başkanı Murat Ercan, “İmkanlarımız doğrultusunda en yüksek maaşı vermeye çalışıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, asgari ücret zam oranını yüzde 30 olarak açıklamasının ardından belediyeler de çalışanlarının maaşlarına zam yapmaya başladı. Ankara Sincan Belediyesi, yüksek enflasyonu da dikkate alarak, personel maaşını asgari ücretin de üzerinde arttırdı. Sincan Belediyesi ve kamu şirketi olan Sinkent LTD ŞTİ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda 5 bin 132 lira olan en düşük maaş 6 bin 600 liraya çıkarıldı. Belediye Başkanı Murat Ercan, “İmkanlarımız doğrultusunda en yüksek maaşı vermeye çalışıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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