Gündem Sinir krizi geçirdi eşyaları balkondan fırlattı
OSMANİYE

Sinir krizi geçirdi eşyaları balkondan fırlattı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç., evdeki eşyaları balkondan attı. Sinir krizi geçirdiği belirtilen Sami Ç., polis tarafından bir saatlik çabanın ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Sinir krizi geçirdi eşyaları balkondan fırlattı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 9 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Sami Ç. (55), iddiaya göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.n
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.n
  • Evindeki eşyaları tek tek aşağı atan Sami Ç.'yi komşuları şaşkınlıkla izledi. İhbar üzerine siteye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler apartmanın altında güvenlik önlemi alırken, Sami Ç.'yi de aşağı inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.n
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.n

Polislerin yaklaşık bir saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirilen Sami Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı
FOTOĞRAF 17
Title
Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen Niyazi A.'ya evdekiler engel olamayınca polise haber verildi.
Title
İhbar üzerine eve gelen polisi gören Niyazi A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.
Title
Sürekli, “Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin diye bağıran Niyazi A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü.
Title
Binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle kaçışarak evlerini terk ederken meraklı kalabalık sokakta toplanarak olan biteni izledi.
Title
Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri sosyal mesafe kuralını hatırlatarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.
Title
Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı.
Title
Özel harekat polisi, eşliğinde ambulansa alınan kişi hastaneye kaldırıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sinir krizi geçiren şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı
Şişli'de sinir krizi geçiren ve evdeki eşyaları sokağa atarak ateşe vermek isteyen şahıs, 1,5 saat süren eylemini olay yerine gelen özel harekat polislerini görünce sonlandırdı.
Elinde bıçakla sinir krizi geçiren genç güçlükle gözaltına alındı
OYNAT 00:57
Elinde bıçakla sinir krizi geçiren genç güçlükle gözaltına alındı
Arnavutköy'de elinde bıçak, sinir krizi geçiren genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Gözaltına alınırken polislere karşı koyan genç, 'Bunlar polis değil, yardım edin' diye bağırdı.
İki grup arasındaki silahlı kavgada öldü: Sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu
OYNAT 01:00
İki grup arasındaki silahlı kavgada öldü: Sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu
Bursa'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silah konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine gelen hayatını kaybeden kişinin eşi sinir krizi geçirdi.
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 Zirvesi’nde konuşuyor
Türkiyeden kaçıracaktı

Türkiye'den kaçıracaktı

​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıktı.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji açıkladı: Akşam saatlerine kadar etkili olacak

Ayasofya İmamı Boynukalın hakkında flaş gelişme.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den önemli uyarı.

​"AB zirvesi protokolü iki tarafın mutabakatıyla hazırlandı"

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Dedeye, halaya, amcaya borsa hesabı açanlar var.

Bu bir canilik

Bu bir canilik

​Genç kadın kızının önünde metrelerce sürüklendi.

​1960'tan beri darbecilerin ortak özelliği.

​'Darbeye karşı sokağa çıkarım' diyenlerin oranı yüzde 72,7.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.