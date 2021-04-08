Sinir krizi geçirdi eşyaları balkondan fırlattı

Ekonomi

Borsada hisse çılgınlığı: Dedeye ve amcaya borsa hesabı açanlar bile var

Borsada yerli yatırımcılar hisselere akın ediyor. Son bir yılda borsada yerli yatırımcı sayısı 1 milyon artarak 2.3 milyona çıkarken, halka arzlarda daha fazla hisse almak için dedeye, halaya, amcaya, akrabalarına borsa hesabı açanlar bile var. Uzmanlar yerli yatırımcının halka arzlara 'ilgi'sinde değil ama 'algı'sında sorun olduğunu belirterek yaşananları 'çılgınlık' olarak niteleyip uyarıda bulunuyor.