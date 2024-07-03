Sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe: Altı PKK’lı terörist etkisiz

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"
ifadeleri yer aldı.
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23 dakika önce