Sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe: Altı PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık yapılan basın bilgilendirmesinde "Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir üçüncü dünya savaşı riski var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz." denildi.