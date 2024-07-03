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Sınır ötesinde PKK'ya ağır darbe: Altı PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pınar Görgü
11:57 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:58 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.


Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek"
ifadeleri yer aldı.



#Irak
#Hakurk
#MSB
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