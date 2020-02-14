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POLİTİKA

Sınırsız sevkiyat

İdlib geriliminin Suriye kuzeyindeki harekat bölgelerine sıçraması tehdidine karşı angajmanı genişleten Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekât bölgelerinde teyakkuzu artırdı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
İdlib’e gönderilen zırhlı araç sayısı 3 bine yaklaştı. Bölgede Mehmetçik mevcudunun 10 bini aştığı sanılıyor.
İdlib’e gönderilen zırhlı araç sayısı 3 bine yaklaştı. Bölgede Mehmetçik mevcudunun 10 bini aştığı sanılıyor.

Derinlik hatları güçlendirilirken muhtemel saldırılara karşılık vermek üzere rejime ait tüm hedefler koordinatlarıyla çıkarıldı. Provokatif girişimlere karşı Mehmetçik, daha önce çizilmiş sınırları tanımaksızın bölgede gereken önlemleri almakla talimatlandırıldı. Türk askerini hedef alan tacizlere cevap olarak ilkin 51, ikincide 115 ve üçüncü aşamada 55 rejim unsurunun öldürülmesi Esed, İran ve Rus saldırılarını birkaç gündür durma noktasına getirdi. Rejimin Soçi mutabakat bölgesinin dışına çekilmemekte direnmesi halinde bölgede MİT’in güçlü yerel istihbaratınca belirlenen hedefler, Türk topçularının hedefi olacak.

Fotoğraf: Arşiv

Bölgeye askeri tahkimat da sürüyor. Türkiye’nin şu an en temel önceliği İdlib’de çatışmasızlığı kalıcı hale getirmek. Bu arada Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesinin kontrolünü ele almayı hedefleyen sahadaki adımlarında sadece rejimi değil, rejime saldırı bahanesi veren bazı terörist grupları da dahil ediyor. Rusya ya da Esed rejimine karşı kışkırtma amaçlı saldırıda bulunan grupların bölgede barınmalarına izin verilmeyecek. Bu doğrultudaki operasyonlar hassasiyetle sürdürülüyor. TSK’nın yeni stratejisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdlib’le ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum” sözleriyle açıklamıştı.

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