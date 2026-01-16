Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Sinop’ta eliyle domuz yakalayan vatandaşa 15 bin lira ceza

Sinop’ta eliyle domuz yakalayan vatandaşa 15 bin lira ceza

14:0816/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olay, seyir halinde olan Şenel Yılmaz’ın yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaşmasıyla yaşandı.
Olay, seyir halinde olan Şenel Yılmaz’ın yolda yaban domuzu sürüsüyle karşılaşmasıyla yaşandı.

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu eliyle yakaladığı görüntülerle gündeme gelen 41 yaşındaki Şenel Yılmaz’a Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi. Yılmaz, cezayı hak etmediğini belirterek itiraz edeceğini söyledi.

Sinop Erfelek'te araçtan inen Yılmaz, sürüden ayrılan yavru bir domuzu kısa süreli kovalamaca sonucu eliyle yakaladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Yılmaz’a, yaban hayvanını yakalayıp sürüsünden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira ceza uygulandı.

'AVLANMADIM' DEDİ

Cezaya itiraz edeceğini açıklayan Şenel Yılmaz, yaşananların yanlış değerlendirildiğini savundu. Yılmaz, "Yaklaşık iki haftayı geçti, köyümden Erfelek’e gidiyordum. Yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma’dan 14 bin 900 küsur liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bin küsur liraya düşüyor ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım" diye konuştu.

Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.



#sinop
#erfelek
#domuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
17.7 milyon emekliye ödenecek! Emekliye bayram müjdesi: İkramiye ödemeleri 5.000 TL mi olacak?