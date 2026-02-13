Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Sinop'ta rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı

Sinop'ta rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı

16:5713/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Çaya düşerek yaralanan M.E. ve S.Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çaya düşerek yaralanan M.E. ve S.Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde rüzgar nedeniyle dönen asma ahşap köprüden düşen 2 kişi yaralandı.

İlçede yaşayan M.E. ve S.Ö, Merkez Mahallesi'nden geçen Erfelek Çayı üzerinde bulunan ahşap asma köprüden geçmek istedi.

Bu sırada bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ahşap köprünün dönmesi sonucu M.E. ve S.Ö. suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Çaya düşerek yaralanan M.E. ve S.Ö, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#ırmak
#köprü
#Sinop
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?