Sinvar’ın yolunu sürdüreceğiz

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) iki lideri İsmail Heniyye ve Yahya es-Sinvar’ı peş peşe şehit eden işgalci İsrail, direnişin teslim olma beklentisine ulaşamadı. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, iki haftayı aşkın süredir kuşatma ve bombardımanlarla zorla teslim aldığı sivil halkın görüntülerini, “Filistinliler, Sinvar’ın ölümüyle teslim oluyor” diye pazarlarken, direniş işgal güçlerine ağır kayıplar yaşatıyor. Önceki gün, Cibaliye’de bir İsrail piyade grubunu tuzağa düşürerek imha eden Hamas savaşçıları, İsrail’in 4. Zırhlı Tugayı’nın Albay Ehsan Daksa ve üst rütbeli üç komutanı öldürdü. İsrail ordusu, son 24 saatteki çatışmalarda 23 askerinin yaralandığını da itiraf etti. Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, direnişin taleplerinden geri adım atmayacağını ve Sinvar ile Heniyye’nin yolunu sürdüreceğini vurguladı.





ÜMMET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

İsrail’in Perşembe günü şehit ettiği Hamas lideri Yahya es-Sinvar için önceki gün İstanbul’da bir taziye töreni düzenlendi. Tören öncesi görüntülü bir açıklama yapan Hamas’ın Diaspora Sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın, "Filistin toprakları ve kutsal mekanları özgürlüğüne kavuşuncaya, esirler kurtarılıncaya ve Filistin ve İslam ümmeti için tehdit oluşturan Siyonist proje ortadan kaldırılıncaya kadar direnişe devam etme stratejisine bağlı kalacağını" söyledi. Meşal, Hamas, direniş güçleri ve halk; direniş stratejisine bağlı kaldığı sürece İslam ümmetinin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, “Çünkü bu sadece Filistinlilerin savaşı değil bilakis ilk kıblemiz Aksa'nın Tufanı'dır" diye konuştu.





HEDEFİMİZ FİLİSTİN’İN ÖZGÜRLÜĞÜ

Taziye töreninde Yeni Şafak’a konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan ise Sinvar’ın İsrail tarafından öne sürülen “kaçtı, saklanıyor” iddialarının aksine ön saflarda savaşarak kahramanca şehit olduğunu hatırlattı. Direnişin Filistin’i özgürleştirmeyi, Kudüs’ü ve Mescid’i Aksa’yı geri almayı ve vatan toprağının üzerinde başkenti Kudüs olan egemenlik sahibi özgür bir devlet kurmayı vurgulayan Hamdan, “Stratejik meselelerimizde herhangi bir değişiklik yoktur. Yöntemimiz direniş, hedefimiz Filistin’i özgürleştirmek olarak kalacaktır. Hamas Hareketi, bundan sonra da gücünü artıracaktır bu bizim için bir görev ve sorumluluktur. Kardeş Ebu İbrahim’e kim halef olursa olsun davamız devam edecektir” dedi.





İŞGALCİLER ÇEKİLMEDEN TAKAS YOK

Açıklamasında, İsrail’in Sinvar’ın naaşını müzakerelerde koz olarak kullanabileceğine ilişkin soruları da cevaplayan Hamdan, “İsrail her zaman şehitlerin naaşını alıkoyma yoluna başvurmuştur. Bu yeni bir şey değildir. Bizim talebimiz ise açıktır. İsrail ordusu Gazze’den çekilmeden ve yeniden imar süreci başlamadan hiçbir İsrailli esir geri dönmeyecek. Ancak bunlar olduktan sonra anlaşma için müzakerelere başlayabiliriz. Bu bizim açık ve net tavrımızdır ve asla değişmeyecektir" dedi. Sinvar’ın şehit olmasından sonra yeni liderin örgütün iç işleyişi içinde belirleneceğini ve bu konuda önceden hiçbir şey söylemeyeceğini belirten Hamdan, “Halkımızın, liderin kim olacağını bilme hakkı var. Biz de iç tertibatlarımızı tamamladıktan sonra bunu açıklayacağız” ifadelerini kullandı.





ABD İSRAİL’İN SOYKIRIM ORTAĞI

Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun her seferinde ateşkes müzakerelerini işlediği katliamlarla akamete uğrattığını vurguladığı açıklamasında, “ABD yönetimi, İsrail’e ne baskı kuruyor ne de gerçek bir arabuluculuk yapıyor. Bunlar bir tarafa ABD yönetimi, bu Siyonist oluşumu her türlü silah ve mühimmatla desteklemeye devam ediyor. Dün, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’nda ve Beyt Hanun’da 100’den fazla kişinin öldüğü katliamlar yaşandı. İsrail’in halkımıza karşı işlediği soykırım devam etmektedir. Bu da ABD yönetiminin Filistin halkına yönelik soykırımlara ortak olduğunun önemli bir işaretidir" dedi.





Evleri ve barınma merkezlerini yaktılar

Gazze’deki Sivil Savunma Örgütü Genel Müdürü Mahmud Basal, Gazze’nin kuzeyinde saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna bağlı askerlerin, sivillere ait evleri ve sığındıkları barınma merkezlerini kasten yaktığını söyledi. Basal, konuya dair yaptığı açıklamada, birçok şehidin enkaz altında kaldığını ve bu durumun bir etnik temizlik olduğunu vurguladı. İşgalci İsrail ordusuna bağlı askerler de bölgeden yayınladıkları fotoğraflarla Mahmud Basal’ı doğruladı. Çok sayıda asker Cibaliye Kampı’nda binaları ateşe verdikleri anları görüntüleyerek sosyal medyada yayınlarken işledikleri savaş suçlarını belgeledi. Askerlerin yayınladığı fotoğraflarda yanan binaların önünde poz verdikleri ve binaları yaktıkları görülüyor.











